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В селе на 100 человек в Бурятии появился коронавирус

В селе на 100 человек в Бурятии появился коронавирус
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заразившиеся сельчане болеют бессимптомно

В небольшом селе Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии выявлены трое больных коронавирусом. Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, очаг заражения пока неизвестен. Болезнь у людей протекает бессимптомно.

В селе живут сто человек, здесь осуществляется подворовой обход. Кому будет необходимо, сделают компьютерную томографию, доложила министр.

- Обращаем внимание, что появляются больные, у которых полностью отрицательный анамнез, признаков заболевания никаких. Через определённое время возникает температура, какие-то симптомы, мы начинаем делать обследование, также проводим сразу тестирование, и подтверждается новая коронавирусная инфекция, - сообщила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 мая в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-2019. За последние сутки выявлено 47 новых случаев.

Управление Роспотребнадзора просит продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня.



коронавирус
 
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