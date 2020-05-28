Заразившиеся сельчане болеют бессимптомно
В небольшом селе Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии выявлены трое больных коронавирусом. Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, очаг заражения пока неизвестен. Болезнь у людей протекает бессимптомно.
В селе живут сто человек, здесь осуществляется подворовой обход. Кому будет необходимо, сделают компьютерную томографию, доложила министр.
- Обращаем внимание, что появляются больные, у которых полностью отрицательный анамнез, признаков заболевания никаких. Через определённое время возникает температура, какие-то симптомы, мы начинаем делать обследование, также проводим сразу тестирование, и подтверждается новая коронавирусная инфекция, - сообщила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 28 мая в Бурятии зарегистрировано 1411 случаев заболевания COVID-2019. За последние сутки выявлено 47 новых случаев.
Управление Роспотребнадзора просит продлить режим самоизоляции в Бурятии до 15 июня.
В селе на 100 человек в Бурятии появился коронавирус
Происшествия, Фото:
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