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В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»

В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Сельхозакадемия поддержала челлендж «Зелёный город»

В Улан-Удэ появилась «Аллея Победы». На территории Бурятской сельхозакадемии высадили десятки деревьев. Поскольку вуз находится на дистанционном обучении, за дело взялся ректорат. Начальники управлений и отделов, проректоры, деканы во главе с ректором произвели посадку саженцев там, где насаждений раньше было недостаточно.

Преподаватели и сотрудники аграрного вуза понимали, что высаживать деревья перед праздником было неэффективно – в этом году 9 мая было ещё довольно холодно. Поэтому посадки проводились в конце месяца. Самое время для того, чтобы саженцы прижились.

- Эту аллею мы закладываем в честь наших ветеранов, героев, которые пали в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Эта аллея и в честь тех людей, которые трудились в тылу, ковали нашу победу. Мы посвящаем её тем ветеранам, которые покинули нас, и тем, кто ещё вместе с нами, детям войны, и кто восстанавливал нашу страну в послевоенное время, – заявил ректор БГСХА Галсан Дареев.

Такое событие происходит в академии впервые за долгие годы. В вузе решили продолжить и поддержать челлендж «Зелёный город». В акции по озеленению приняли участие также сотрудники администрации города Улан-Удэ.

- Сейчас реализуется масштабная муниципальная программа «Зелёный город». В рамках которой администрация Улан-Удэ и городское лесничество высаживают везде молодые саженцы на новых местах или там, где есть пробелы. Участвуют предприятия и трудовые коллективы разной, в том числе образовательной сферы. Вот в данном случае сельскохозяйственная академия уже много лет ухаживает за своим большим зелёным парком. Здесь очень замечательно всё растёт, много видов. Ещё они, студенты БГСХА, регулярно подрезают кустарники, где ходят горожане. И в этом году они решили помочь городу и подрезали кустарники на ближайших улицах. Ну, то есть, привели их в порядок, облагородили город, – рассказал Валентин Помишин, специалист по связям с общественностью комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Всего в БГСХА высадили 30 деревьев и кустарников разных видов. Ближе к дорожке появились низкорослые культуры, вглубь зелёной зоны – более высокорослые деревья. Высадили черёмуху, вишню степную, тополь беспуховый, ильм мелколистный, яблоню сибирскую. Акции по озеленению будут продолжаться. Об этом сообщает пресс-служба сельхозакадемии.
75 лет Победы Улан-Удэ вузы БГСХА благоустройство озеленение посадка деревьев
 
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