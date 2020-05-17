Однако статистика разводов всё ещё печальная
В январе-феврале этого года в Бурятии зарегистрировали свой брак 720 пар. За эти же два месяца 643 пары развелись.
- В расчёте на 1000 населения количество браков в сравнении с январем-февралем 2019 года увеличилось в 1,6 раза, количество разводов – в 1,7 раза, - сообщили в Бурятстате.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой на Байкале в Бурятии влюблённые из Москвы сыграли свадьбу в стиле «Игры престолов».
В Бурятии чаще женились, чем разводились
Общество, Фото:
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