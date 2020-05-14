Новую школу возводят на Левом берегу
В Улан-Удэ началось строительство школы на Левом берегу, по улице Автотранспортная. Это учебное заведение станет одним из самых больших по численности обучающихся в Бурятии, по площади и по количеству учебных классов.
Подрядчик ООО «Дом2000» уже приступил к разработке котлованов и устройству фундаментов здания школы. Образовательное учреждение откроет свои двери в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Современная школа будет рассчитана на 1275 мест. Левый берег – один из самых густонаселённых районов города – давно нуждался в школе.
На строительство предусмотрено свыше 1 млрд 400 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Здание школы площадью 23284 м2 будет состоять из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока. В здании разместятся учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы, бассейн, медпункт, зал хореографии, книгохранилище, а также другие вспомогательные помещения. Во дворе школы будет обустроена спортивная площадка.
В Улан-Удэ начали строить самую большую школу
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