В Улан-Удэ начали строить самую большую школу

Новую школу возводят на Левом берегу



В Улан-Удэ началось строительство школы на Левом берегу, по улице Автотранспортная. Это учебное заведение станет одним из самых больших по численности обучающихся в Бурятии, по площади и по количеству учебных классов.



Подрядчик ООО «Дом2000» уже приступил к разработке котлованов и устройству фундаментов здания школы. Образовательное учреждение откроет свои двери в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Современная школа будет рассчитана на 1275 мест. Левый берег – один из самых густонаселённых районов города – давно нуждался в школе.



На строительство предусмотрено свыше 1 млрд 400 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.



Здание школы площадью 23284 м2 будет состоять из семи трехэтажных блоков и одного одноэтажного блока. В здании разместятся учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы, бассейн, медпункт, зал хореографии, книгохранилище, а также другие вспомогательные помещения. Во дворе школы будет обустроена спортивная площадка.





