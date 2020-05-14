В Бурятии осуждённые в День Победы отжались более 500 раз

В исправительной колонии №1 провели акцию «Рекорд Победы»



В Гусиноозёрске в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, в исправительной колонии № 1 прошёл турнир по отжиманию.



Участники показали хорошие спортивные результаты, отжавшись более 500 раз данное и поддержав таким образом международную спортивно-патриотическую акцию «Рекорд Победы!».



Сотрудники воспитательного отдела учреждения объяснили подробности и значение ежегодной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы!», целью которой является отжимание по количеству раз, равных мирным дням, минувших с победной даты - 9 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



- Где бы не находился человек, нужно отдавать дань уважения и благодарности мужеству советского народа, который ценой жизни отвоевал мирное небо потомкам, - подчеркнул заместитель начальника учреждения Виталий Ангаткин.

