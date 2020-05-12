Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля

Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций



Жительница рабочего посёлка Чунский Иркутской области Лидия Пивоварова стала обладательницей гран-при открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Победительница исполнила и записала стихотворение «Баллада о матери».



На конкурс поступило 60 000 работ из 60 стран мира. Народное голосование завершилось 9 мая, и по результатам творческого конкурса, помимо гран-при, были определены победители в номинациях «Авторская песня», «Кавер песня», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза» и «Проза другого автора» в возрастных категориях от 4 до 14 лет, от 15 до 24 лет, от 25 до 44 лет и старше 45 лет.



Победителем в «Авторской песне» от 4 до 14 лет стала детская группа «Юникс» из Иркутска с песней «Голубь мира». Специальный диплом в номинации получила иркутская группа «Burrn» с песней «Ветераны».



Видео Оксаны Галсановой из Северобайкальска со стихотворением «Солдат» стало третьим в номинации «Стихотворение другого автора» в возрастной категории от 25 до 44 лет. По информации пресс-службы колледжа искусств имени П. И. Чайковского, студентка колледжа Валерия Стельмашенко со стихотворением «Чулочки» заняла четвёртое место в этой номинации в возрастной категории от 15 до 25 лет.



Лучшие работы конкурса попали в 75-часовой марафон выступлений участников всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», который транслировался в эфире телеканала «Победа». Об этом сообщает пресс-служба канала.

