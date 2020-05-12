 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Мая

11 Мая

Популярное

Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля

Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Общество,  Фото:pobeda.tv
Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций

Жительница рабочего посёлка Чунский Иркутской области Лидия Пивоварова стала обладательницей гран-при открытого всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Победительница исполнила и записала стихотворение «Баллада о матери».

На конкурс поступило 60 000 работ из 60 стран мира. Народное голосование завершилось 9 мая, и по результатам творческого конкурса, помимо гран-при, были определены победители в номинациях «Авторская песня», «Кавер песня», «Авторское стихотворение», «Стихотворение другого автора», «Авторская проза» и «Проза другого автора» в возрастных категориях от 4 до 14 лет, от 15 до 24 лет, от 25 до 44 лет и старше 45 лет.

Победителем в «Авторской песне» от 4 до 14 лет стала детская группа «Юникс» из Иркутска с песней «Голубь мира». Специальный диплом в номинации получила иркутская группа «Burrn» с песней «Ветераны».

Видео Оксаны Галсановой из Северобайкальска со стихотворением «Солдат» стало третьим в номинации «Стихотворение другого автора» в возрастной категории от 25 до 44 лет. По информации пресс-службы колледжа искусств имени П. И. Чайковского, студентка колледжа Валерия Стельмашенко со стихотворением «Чулочки» заняла четвёртое место в этой номинации в возрастной категории от 15 до 25 лет.

Лучшие работы конкурса попали в 75-часовой марафон выступлений участников всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», который транслировался в эфире телеканала «Победа». Об этом сообщает пресс-служба канала.
конкурс фестиваль Великая Отечественная День Победы 75 лет Победы Иркутская область Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Пенсионерка из Иркутской области выиграла гран-при онлайн-фестиваля
Общество, 12.05.2020
Конкурсантка из Бурятии стала третьей в одной из номинаций
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Изменены сроки проведения Забайкальского кинофестиваля
Общество, 12.05.2020
Мероприятие перенесут на вторую половину сентября этого года
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Многодетные семьи Бурятии оценили новые меры поддержки
Общество, 12.05.2020
«Поддержка очень значимая!» - поделилась впечатлениями многодетная мать
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
В Бурятии прошёл конкурс сочинений об эвенкийских ветеранах
Общество, 12.05.2020
Повествования о своих предках-ветеранах прислали как школьники и студенты, так и люди среднего и пожилого возрастов
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
Общество, 12.05.2020
Сергей Рязанский рассказал о себе и о полётах в космос
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
В Забайкалье более 80% заболевших коронавирусом младше 65 лет
Общество, 12.05.2020
На Читу приходится почти половина от всех случаев заболевания в крае
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
В Бурятии названы победители конкурса «Песня Победы»
Общество, 12.05.2020
Гран-при завоевала семья Олбороевых из Кяхты
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Выплаты на детей до 3 лет получат ещё 1,7 млн семей
Общество, 12.05.2020
Для её получения родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
В Бурятии на трассе прошла акция «Скорость»
Общество, 12.05.2020
Автоинспекторы призвали водителей к соблюдению скоростного режима
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закрыли уже сегодня
Общество, 12.05.2020
Ранее планировалось, что контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ проработает до конца недели
51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии
51 жителя Бурятии удалось вывезти из-за рубежа в период пандемии
Общество, 12.05.2020
Помощь в вывозе застрявших за границей граждан РБ оказывает полпред президента в ДФО
В Бурятии Человек-паук поздравил ребёнка из нуждающейся семьи
В Бурятии Человек-паук поздравил ребёнка из нуждающейся семьи
Общество, 12.05.2020
Анонимный спонсор купил торты для мальчика в его рождения
В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж
В Бурятию поступили четыре новых реанимобиля. Фоторепортаж
Общество, 12.05.2020
Всего в республику поступит 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С»
В Иркутской области выписали 40 протоколов на родителей гулявших детей
В Иркутской области выписали 40 протоколов на родителей гулявших детей
Общество, 12.05.2020
Также к восьми подросткам старше 16 лет применены меры административного воздействия

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^