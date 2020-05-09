Юбилейные композиции от Виктора Усовича услышит вся Бурятия

Общество, Фото: Бурятская филармония

Премьера песен, написанных к 75-летию Победы, состоится сегодня



Российскому и бурятскому композитору, заслуженному деятелю искусств России и Бурятии Виктору Усовичу 16 апреля исполнилось 70 лет



В связи с режимом ограничений публичных поздравлений и цветов не было, но они ещё впереди, отмечают в минкультуры Бурятии.



Сам же Виктор Алексеевич в отличной творческой форме. И подтверждение этому мы найдём в ближайшее время. Ведь уже сегодня состоятся две премьеры его произведений – песни, написанные специально к 75-летию Победы, мы услышим 9 мая.



Так, песню «У солдатской могилы» на слова Маргариты Афанасьевой заслуженные артисты Бурятии Ольга Жигмитова и Чингис Раднаев споют во время онлайн-концерта на телеканалах «Тивиком» и «Ариг Ус».



А на канале АТВ в исполнении Ольги Жигмитовой прозвучит песня «Достояние страны» на слова Валентины Полоновой - народной поэтессы из Кяхты в аранжировке доцента ВСГИКа, композитора Дарьи Коркиной.

