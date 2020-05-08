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Артистки Бурдрамы перевоплотились в женщин, ждущих близких с войны

Артистки Бурдрамы перевоплотились в женщин, ждущих близких с войны
Общество, 
Артистки Бурятского театра драмы представили клип к 75-летию Победы

Артистки Бурятского театра драмы сделали клип, посвящённый 75-летию Великой Победы. На видео актрисы театра исполняют композицию на бурятском языке «Владимир Бузинаевич Борсоевой дурасхаалда» (Памяти Владимира Бузинаевича Борсоева). В ходе ролика появляются портреты участников Великой Отечественной войны.

Особенность видео в том, что оно чёрно-белое, кроме того, артистки здесь предстают в виде героинь, ждущих своих близких с войны. 

 

Идея клипа принадлежит актрисе Жажан Динганорбоевой, монтаж сделала фотограф театра Александра Андреева.

Клип был опубликован несколько дней назад в соцсетях, и пользователи сейчас активно делают репосты видео, оставляют одобрительные комментарии под ним.

Справка:

Владимир Бузинаевич Борсоев - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965), командир 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии полковник.

Владимир Борсоев родился 13 апреля 1906 в улусе Холбот Иркутской губернии в семье скотовода-бурята. В шесть лет остался сиротой и вынужден был батрачить у зажиточных крестьян. По окончании школы был избран председателем сельскохозяйственной коммуны деревни Тухум Баяндаевского района. В 1932 году по партийному специальному набору направлен в Ленинградское артиллерийское училище. В 1941 году окончил Военную академию имени Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Трижды был ранен.

Командуя 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, гвардии полковник Борсоев в боях с гитлеровцами проявил стойкость, находчивость, героизм и мужество. Части под его командованием наносили уничтожающие удары по врагу при освобождении Польши.

8 марта 1945 года гвардии полковник Борсоев в боях на Одерском плацдарме был тяжело ранен и умер от ран. Похоронен в городе Львове на холме Славы.
75 лет Победы клип театр бурятской драмы
 
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