В Бурятии открылась уникальная выставка «Великая Победа»

















Работники музея продемонстрировали уникальную экспозицию о фронтовиках – уроженцах республики, об их героизме в годы войны, о победах в тылу на трудовом фронте.На выставке «Великая Победа / Агуу Илалта» продемонстрированы исторические материалы, отражающие реальное представление об исторической атмосфере тех лет и основных периодах Великой Отечественной войны – от положения в Бурятии накануне войны до участия жителей Бурятии в разгроме милитаристской Японии. Экспозиция демонстрирует подлинные документы и фотографии, личные вещи участников войны, фронтовые письма, трофейные предметы, военная форма, оружие того времени.Отдельно стоит отметить коллекцию исторического холодного и огнестрельного оружия. Многие образцы имеют отношение к конкретным событиям мировой войны, например, трофейные образцы оружия периода разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года или захваченное в боях знамя Квантунской армии.Глава Бурятии Алексей Цыденов ознакомился с экспозицией. Он отметил важность работы, проведенной сотрудниками музеев, архивов, военкоматов, членов поисковых отрядов.- Сейчас важно, чтобы молодёжь помнила правильно. Мне кажется, для нас Великая Отечественная война немножко ближе, чем для современной молодежи. Для наших детей с обилием разнообразной информации война дальше не во времени, а в восприятии. И важно, чтобы мы смогли достучаться до сердец наших детей, молодого поколения. Чтобы они воспринимали, что это было совсем недавно. Ещё участники войны живы, они среди нас. Это было по историческим меркам - вчера. Чтобы это не повторилось, это надо помнить. Чтобы быть готовым, знать, что было, - заявил глава.В рамках выставки также презентованы 11-й том «Книги памяти» о фронтовиках – уроженцах Бурятии, а также представлена электронная презентация акции «Герои войны», сообщили в пресс-службе правительства республики.