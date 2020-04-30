В Улан-Удэ ветеранам войны вручили юбилейные медали





29 апреля в преддверии 75-ой годовщины Великой Отечественной войны руководитель администрации Советского района Максим Базаров вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам: 93-летней Зинаиде Даниловне Ангаповой, 95-летнему Цыдену Доржиевичу Ганжурову и 94-летнему Сергею Ивановичу Никифорову.Зинаида Даниловна, Цыден Доржиевич и Сергей Иванович прошли тяжёлый путь в грозные годы Великой Отечественной войны и послевоенной разрухи. Их жизнь неразрывно связана с историей России и Бурятии.Зинаида Даниловна Ангапова в годы войны служила операционной сестрой в госпитале на Восточном фронте. И даже когда прекратились военные действия, она ещё несколько лет продолжала борьбу за жизнь раненых на далёком Сахалине. Её героическая биография вошла в книгу «Женщины Бурятии». За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны 2-й степени.Цыден Доржиевич Ганжуров в Красную Армию был призван в 1942 году. До 1944 года служил в отдельном учебном батальоне 275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта рядовым, затем сержантом. В 1944 году направлен на учёбу в Ашхабадское военное училище Среднеазиатского военного округа. Март – апрель 1945 года находился в действующей армии 4-го Украинского фронта. За ратные подвиги награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Вернувшись с фронта, окончил Ашхабадское военное училище (1946). В 1947 году окончил Фрунзенское парашютно-десантное училище и с 1949 года служил в воздушно-десантных войсках. С 1949 года по 1971 год служил на офицерских должностях в Забайкальском военном округе: в 61-й танковой дивизии, в 98-й школе авиамехаников, в ракетных войсках стратегического назначения. В 1957 году окончил Высшие курсы офицерского состава в Ленинграде. Избирался членом партийной комиссии дивизии. Полковник в отставке.Никифоров Сергей Иванович в 1943 году со школьной скамьи был призван в ряды Советской Армии, воевал, активно участвовал в деятельности комсомольских организаций боевых подразделений на фронтах Великой Отечественной войны. Педагог, историк, общественный деятель, кадровый управленец, ректор Восточно-Сибирского государственного института культуры (1968-1990 гг.), кандидат исторических наук, профессор, почётный профессор ВСГАКИ.Ветеранам пожелали здоровья, долголетия, внимания со стороны родных и близких, вручили памятные подарки и продуктовые наборы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.