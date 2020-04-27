Выплаты получили первые два медработника
27 апреля в Бурятии произведены первые две компенсационные выплаты медицинским работникам, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Выплаты составили 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Данная мера поддержки из республиканского бюджета охватывает всех медицинских работников и вспомогательный персонал, вовлечённый в работу по оказанию медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.
В случае, если диагностированное заболевание протекает в лёгкой форме, то размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Если болезнь сопровождается осложнениями и переходит в тяжёлую форму, то размер страхования составляет 200 тысяч рублей.
Данное решение о страховании специалистов из группы риска было принято ещё на старте противоэпидемических мероприятий. 29 марта глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил решение о страховании всех медицинских работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией.
- Такие меры поддержки - это деньги не только федеральные, это наши, республиканские. Вся страна сейчас понимает, что врачи - это главные люди. Поэтому, ещё раз вам спасибо за работу, вместе мы со всем справимся, – обращался Алексей Цыденов к сотрудникам инфекционной больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодняшний день в Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом.
Вспышка коронавируса произошла в том числе в городской больнице №4. В связи с этим особые профилактические меры проводятся в микрорайонах Загорск, Восточный, Авиазавод.
В Бурятии начались выплаты медикам, заразившимся COVID-19
Общество, Фото:
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