9 мая в Бурятии пройдёт онлайн, зато состоятся полёты истребителей
На 9 мая, в день 75-летия Победы, в Улан-Удэ отменили из-за ситуации с коронавирусом все массовые мероприятия. Об этом сообщил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов. По его словам, будут проводиться лишь некоторые акции, с небольшим количеством людей.
- Будет минимальное количество акций, без которых мы никак не можем представить наш День Победы. Это установка почётного караула на Мемориале Победы, это возложение цветов, венков, акция «Георгиевская ленточка». В новом формате пройдёт акция «Бессмертный полк». Состоится акция «Споём вместе песню «День Победы». Также пройдёт всероссийская минута молчания, - сообщил Михаил Харитонов.
Традиционная акция памяти «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. Уже сегодня на сайте «Гордость Бурятии» все желающие могут разместить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
- Все эти портреты будут показаны на телеканалах 9 мая, - доложил Михаил Харитонов.
Также состоится акция «Окна Победы». Здесь все желающие могут написать на окнах слова поздравлений, или каким-либо образом празднично оформить окна своих жилищ. Подробности мероприятий будут известны чуть позже.
Помимо этого, 9 мая состоится показ авиатехники. В небе над Улан-Удэ пройдёт группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте. Уже завтра начнутся пробные полёты.
- Город уже дал разрешение. Поэтому завтра и послезавтра на городом Улан-Удэ пройдут наши четыре истребителя. Ориентировочно, они пройдут с 12 до 13 часов. Центральной точкой показа будет Мемориал Победы, - уточнил Михаил Харитонов.
Пробные полёты запланированы на 28, 29 апреля и 7 мая.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе было объявлено, что военные устроят свой салют на 9 мая. Он обычно проходит на острове Комсомольский.
Над Улан-Удэ будут летать истребители
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