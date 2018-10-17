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Анатолий Михаханов собирается получить высшее образование в Бурятии

Анатолий Михаханов собирается получить высшее образование в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Когда было тяжело в Японии, говорил себе: «Что скажут на Родине, если сбегу?» - поделился сегодня единственный сумоист российского происхождения

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад из Японии в Бурятию вернулся единственный сумоист российского происхождения Анатолий Михаханов.

Прожив за границей 18 лет, спортсмен закончил карьеру сумоиста. По его словам, 35 лет – самый оптимальный возраст для завершения карьеры. Об этом он рассказал сегодня пресс-конференции.

- Я прожил в Японии достаточное количество времени, с 16 до 35 лет. Много чего увидел, пережил разные эмоции: и радость, и грусть. Было и такое, что не мог что-то стерпеть, но я говорил себе: «В душе-то я бурят. Что скажут на Родине, если я сбегу от сюда с этих тяжелейших тренировок?», - вспоминает Анатолий.




Традиции Японии в Бурятию

Анатолий ещё не определился, чем будет заниматься в Бурятии. Но он однозначно собирается поддерживать бурятскую борьбу «бухэ барилдаан». Выбор обоснован тем, что дети с малых лет должны знать национальные виды спорта.

- В Японии сумо – это национальный, традиционный вид спорта. Как они продвигают свои традиции? В каждом парке, рядом с каждой детской площадкой есть дохё (ринг, на котором соревнуются сумоисты – ред.). Там будут качели, горки и обязательно дохё, на котором всегда толкаются дети. Ребёнок не обязательно должен быть сумоистом, но свою традиционную борьбу он будет знать, - аргументировал Анатолий Михаханов.

Также он не намерен открывать школу сумо, объяснив, что это японский вид спорта, и заниматься им должны там. А в Бурятии немало своих национальных спортивных традиций.

- Нам она (школа) не нужна, пусть они там у себя развивают этот вид спорта. Когда люди приезжают в Японию, они говорят, что хотят увидеть тренировку сумоистов. Когда приезжают в Монголию – они хотят увидеть их национальную борьбу, а когда к нам приедут? В Японии очень много детских кружков сумо. У нас таких кружков нет. Я не могу, конечно, приказывать нашим главам района, но я знаю, что они прислушаются и наша борьба будет развиваться, - рассказал Анатолий.

Приключения косички

В Японии на церемонии обрезания косички, которую состригают сумоистам, завершающим карьеру, Анатолию традиционно вручили остриженные волосы. Он их отправил на Родину матери в Заиграево. Обычно спортсмены косичку хранят, однако у Анатолия случились приключения.

- Её хранят мокрой, для этого рядом с косичкой стоит стакан воды. Я думал, что когда приеду, поставлю её «в стекло», но мама не поняла, растеребила мою косичку, но я привёл её в нормальное состояние, - поделился спортсмен. 


 

Планы на ближайшее будущее

Также он намерен получить высшее образование, поскольку в Японию уехал сразу после окончания школы.

- Я поступал в БГУ однажды – отчислили, не сложилось. Думаю всё ещё получится, - рассказал Анатолий.

Анатолий считался самым тяжёлым борцом сумо за всю историю, его вес составил 293 кг. Всего за неделю после возвращения в республику ему уже удалось скинуть пять килограмм. Снижать вес Анатолий намерен и дальше.

- Вес скидывается постепенно. Все сумоисты, которые «завязывают», становятся худыми, - сказал Михаханов.

На пресс-конференции не обошлось без вопросов о личной жизни. Анатолий эту тему назвал «больной», объяснив, что сейчас его сердце свободно.

- О личной жизни я пока не задумывался, но я думаю, что со временем всё будет хорошо. Может, пока не судьба, - признался сумоист.

Он отметил, что ему нравятся всё-таки российские женщины, хотя и японки отличаются особенной красотой.   
спорт сумо Михаханов
 
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