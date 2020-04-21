Экс-сумоист признался, что чувствует себя легко и бодро
Бывший сумоист Анатолий Михаханов худеет на самоизоляции. Вчера Анатолий поделился результатом – минус 4,5 кг. Он пояснил, что изоляции он уделяет себе больше времени, дважды в день занимается физическими нагрузками
- За время самоизоляции стал ещё меньше на минус 4.5кг, на данный момент мой вес 188 кг, до всего этого был 192.5кг. Чувствую себя бодро, легко, полным энергии, одним словом – замечательно! – написал Анатолий на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году Анатолий закончил свою профессиональную карьеру в сумо и вернулся из Японии в Бурятию. Тогда же он заявил журналистам, что намерен похудеть. Прошлой осенью он поделился результатом – минус 100 кг.
На своей странице в соцсети Анатолий регулярно выкладывает свои тренировки, проводит прямые эфиры и рассказывает о своём питании.
В апреле Анатолий дисциплинированно провёл две недели дома после того, как прилетел из Москвы.
Анатолий Михаханов худеет на самоизоляции
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