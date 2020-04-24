Предлагается сотрудничество с поставщиками промышленной и сельскохозяйственной продукции
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана приглашает к сотрудничеству компании Бурятии в рамках межрегионального взаимодействия с целью расширения деловых связей. Об этом сообщили в минэкономики республики.
- Предлагается сотрудничество с компаниями - поставщиками промышленной продукции (текстиль, пряжа, одежда и обувь, гипсокартон), а также сельскохозяйственной продукции (яйца, овощи и фрукты, коньячный спирт, хлопковое масло), - говорится в сообщении регионального министерства.
Узбекистан приглашает к сотрудничеству бурятские компании
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