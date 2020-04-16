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В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом

В Бурятии уже 103 случая заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Больных коронавирусом в Бурятии вновь прибавилось

Трое новых больных COVID-2019 выявили в Бурятии за сутки. Накануне сообщалось о 100 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, сегодня их уже 103. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

Из 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек. На данный момент ещё двух пациентов доставляют на госпитализацию.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2206 человек, все лабораторно обследованы.

На госпитализации находится 15 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.

В реанимации остаются пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной - на аппарате ИВЛ.

Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад в Улан-Удэ поймали маршрутчика, который контактировал с больным коронавирусом, но вышел на линию, когда срок самоизоляции ещё не истёк.
коронавирус
 
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