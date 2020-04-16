Контактировавший с больным коронавирусом маршрутчик развозил улан-удэнцев

14 апреля около 18:00 сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии на улице Иволгинской в Улан-Удэ остановили 35-летнего водителя микроавтобуса. Он нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Выяснилось, что предприниматель, являющийся владельцем частной маршрутки, ранее контактировал с заражённым коронавирусной инфекцией. Однако в последний день самоизоляции он покинул место жительства и вышел на линию.
В отношении мужчины полицейскими составлен административный протокол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В министерстве внутренних дел отмечают, что санкции ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции правоохранители призывают жителей республики минимизировать присутствие на улицах и в общественных местах: не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Проявлять сознательность и соблюдать установленные ограничения.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 15 апреля в Бурятии зарегистрировано 100 заражённых коронавирусом, две пациентки скончались. 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Лечение продолжают 75 человек.