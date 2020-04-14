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В Бурятии сняли фильм об эвенках Баунта на войне

В Бурятии сняли фильм об эвенках Баунта на войне
Общество, 
Сотрудники библиотеки в селе Багдарин собрали материалы о фронтовиках

В Бурятии снят фильм «Эвенки Баунта и Великая Победа». В основу ролика вошли материалы об участниках Великой Отечественной войны, которые многие годы собирают работники библиотеки в селе Багдарин Баунтовского района.

В прошлом году музей народов Севера им. А.Г. Позднякова начал собирать материалы для издания 11 тома Книги Памяти Бурятии от Баунтовского района. В рамках этой работы у сотрудников библиотеки возникло желание уточнить сведения о баунтовцах – фронтовиках из числа эвенкийского населения района.

Были просмотрены и изучены сводные именные списки участников войны Баунтовского района из музея, списки призванных Баунтовским РВК с 1938-1945гг., материалы из муниципального архива района, материалы и фото из базы данных межпоселенческой центральной библиотеки и фотографии из личных архивов эвенкийских семей Баунтовского района.

- Таким образом был впервые собран и обобщён воедино материал об эвенках, призванных в годы войны из Баунтовского района. В списке получилось 117 человек – это в основном охотники и оленеводы. Затем были найдены подлинные документы с сайта «Память народа». Рожденные в тайге и владевшие всеми охотничьими навыками, на фронте они очень ценились - за меткий глаз и твердую руку их записывали в снайперские подразделения. О судьбе многих из них мы узнаём только сейчас - спустя многие десятки лет, - рассказывают в пресс-службе минкультуры Бурятии.

На данный момент готов макет книги «Галерея славы эвенкийских воинов Баунта» для издания. Оформлены папки на каждого из 117 призванных, в планах организация районной выставки «Память бессмертна».

- Идея создания фильма возникла после того, как пришло осознание, что не все смогут побывать в нашей библиотеке, побывать на предстоящей выставке. А было большое желание рассказать о своих сородичах, о своих земляках из далекой таежной глубинки, внесших вклад в Великую Победу. Ведь многие их них отдали своей стране и народу самое большое, что у них было - свои жизни. Когда сделала первый ролик «Эвенки Баунта в Великой Победе» я рассказала лишь о нескольких героях, а судеб, которые приняли участие в разных войнах много. Было решено продолжить рассказ в следующем фильме «Прикосновение к подвигу». Сейчас работаю над темой «Женщины таёжного края – фронту». Вообще это мой первый опыт создания фильма, может что-то и не удалось. Для меня главное - увековечить память и отдать дань глубокого уважения воинам – эвенкам таёжного Баунта, - рассказала заведующая краеведческим отделом Межпоселенческой центральной библиотека села Багдарин Лариса Мурзакина.
фильм эвенки Великая Отечественная 75 лет Победы
 
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