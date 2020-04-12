 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Апреля

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза

Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Бузинаевичу Борсоеву в 1965 году посмертно

В честь военачальника Владимира Бузинаевича Борсоева была названа улица, находящаяся в центре столицы Бурятии (раньше она называлась Железнодорожной). И на одном из зданий улицы установлена мемориальная доска.

Летом 2014 года в сквере по улице Борсоева, 71, состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву. 

В будущем полковник, бесстрашный командир 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии 1-го Украинского фронта родился 13 апреля 1906 года в улусе Холбот (ныне Кырма) Баяндаевского района Иркутской области в семье бедняка.

Владимир рано остался сиротой – в шесть лет, и уже с десяти лет он батрачил у зажиточных крестьян.

После окончания школы его избрали председателем сельскохозяйственной коммуны деревни Тухум Баяндаевского района. С 1930 года являлся членом ВКП(б)/КПСС. Он окончил советскую партийную школу и работал инструктором Эхирит-Булагатского райкома партии.

В 1932 году по спецнабору Владимир Борсоев направляется в Ленинградское артиллерийское училище, а в 1941 году он окончил Военную академию имени Фрунзе.

Великая Отечественная война

Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Борсоев находился на Кавказе. И в начале войны он был назначен начальником штаба артиллерийского полка, затем в июне 1942 года – командиром артиллерийского полка 8-й истребительной бригады. В ноябре 1942 года ему было присвоено звание подполковника.

А самую первую боевую награду – орден Красной Звезды – Владимир Борсоев получил уже в конце 1941 года. В дневнике он скромно оставит несколько строчек про то, как отметил это событие вместе с боевыми друзьями.

Что касается боевого пути Борсоева, то он впечатляет. Это Воронежский и 1-й Украинский фронт, Курская дуга, бои по освобождению Правобережной Украины и Прикарпатья, захват Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы, освобождение Кракова и нескольких польских городов, форсирование Одера и штурм Ратибора и др.

Полк талантливого военачальника Владимира Борсоева принял участие и в танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году. Сам маршал Александр Василевский объявил благодарность личному составу артиллерийского противотанкового полка Борсоева за отличные боевые действия.

За время войны Владимир Борсоев был ранен три раза, и каждый раз он старался поскорее вернуться на фронт.


«Жаль, что меня так быстро ранило. Все мои стремления – быстрее вылечиться и обратно на фронт, громить врага!», писал военачальник в 1941 году в своём дневнике.

После полк Борсоева принимает участие в освобождении Киева (1943 год), Львова (1944 год).

Практически всю войну Владимир Борсоев вёл дневник, где подробно описывал бои, иногда рассказывал о друзьях, а также – как сильно скучает по своей семье. Ранее - в 1940 году - в Москве он женился на девушке из Украины по имени Хаина (Хаина Ионовна Борсоева) – которую сам называл Асей. Во время войны супруга Владимира Бузинаевича родила ему дочь Сырену.

И летом 1944 года он трогательно пишет: «Был во Львове, приезжал к семье. С дочуркой познакомился, но полюбить друг друга не успели. Она в течение суток не признавала меня ни в какую. Рад, что семья устроилась в хорошей квартире».

Далее вместе с другими соединениями 1-го Украинского фронта гвардейская бригада Борсоева штурмом овладела Краковом.

Зимой 1945 года соединения Борсоева вступили в Силезию (историческая область в Центральной Европе. Большая часть Силезии входит в состав Польши, меньшие находятся в Чехии и Германии – прим. ред.). И 10 февраля перешли границу фашистской Германии.

8 марта 1945 года при наступлении с Одерского плацдарма командир 7-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, полковник Владимир Бузинаевич Борсоев был смертельно ранен. На следующий день он умер.

Герой был похоронен в городе Львове на холме Славы.

Владимир Борсоев был награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом Ленина. Мало, кто знает - он был также награждён президентом США Франклином Рузвельтом почётным американским орденом «Легион Заслуженных офицерской степени».

В 1965 году за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство в дни празднования 20-летия Великой Победы Владимиру Бузинаевичу Борсоеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Общество, 12.04.2020
Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Бузинаевичу Борсоеву в 1965 году посмертно
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
Общество, 12.04.2020
У женщины первично положительный результат  
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
Общество, 12.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 12.04.2020
Его приятель украл золотое кольцо из салона 
Митрополит Савватий: «Я верю, что мы справимся»
Митрополит Савватий: «Я верю, что мы справимся»
Общество, 12.04.2020
Митрополит Савватий поздравил жителей Бурятии с праздником 
Жители Бурятии, находящиеся за границей, могут обратиться за помощью
Жители Бурятии, находящиеся за границей, могут обратиться за помощью
Общество, 12.04.2020
В министерстве туризма открыта «горячая линия» 
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
Общество, 12.04.2020
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35
В Улан-Удэ продезинфицировали церкви
В Улан-Удэ продезинфицировали церкви
Общество, 12.04.2020
Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения
Ламы Бурятии провели ритуал подношения хозяевам воды. Фоторепортаж
Ламы Бурятии провели ритуал подношения хозяевам воды. Фоторепортаж
Общество, 12.04.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана 
Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Общество, 12.04.2020
Самолёт с иностранцами приземлился накануне 
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Общество, 12.04.2020
У 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции 
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
Общество, 12.04.2020
Двум управляющим организациям вынесут предупреждения 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^