Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза

В честь военачальника Владимира Бузинаевича Борсоева была названа улица, находящаяся в центре столицы Бурятии (раньше она называлась Железнодорожной). И на одном из зданий улицы установлена мемориальная доска.
Летом 2014 года в сквере по улице Борсоева, 71, состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву.
В будущем полковник, бесстрашный командир 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии 1-го Украинского фронта родился 13 апреля 1906 года в улусе Холбот (ныне Кырма) Баяндаевского района Иркутской области в семье бедняка.
Владимир рано остался сиротой – в шесть лет, и уже с десяти лет он батрачил у зажиточных крестьян.
После окончания школы его избрали председателем сельскохозяйственной коммуны деревни Тухум Баяндаевского района. С 1930 года являлся членом ВКП(б)/КПСС. Он окончил советскую партийную школу и работал инструктором Эхирит-Булагатского райкома партии.
В 1932 году по спецнабору Владимир Борсоев направляется в Ленинградское артиллерийское училище, а в 1941 году он окончил Военную академию имени Фрунзе.
Великая Отечественная война
Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Борсоев находился на Кавказе. И в начале войны он был назначен начальником штаба артиллерийского полка, затем в июне 1942 года – командиром артиллерийского полка 8-й истребительной бригады. В ноябре 1942 года ему было присвоено звание подполковника.
А самую первую боевую награду – орден Красной Звезды – Владимир Борсоев получил уже в конце 1941 года. В дневнике он скромно оставит несколько строчек про то, как отметил это событие вместе с боевыми друзьями.
Что касается боевого пути Борсоева, то он впечатляет. Это Воронежский и 1-й Украинский фронт, Курская дуга, бои по освобождению Правобережной Украины и Прикарпатья, захват Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы, освобождение Кракова и нескольких польских городов, форсирование Одера и штурм Ратибора и др.
Полк талантливого военачальника Владимира Борсоева принял участие и в танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году. Сам маршал Александр Василевский объявил благодарность личному составу артиллерийского противотанкового полка Борсоева за отличные боевые действия.
За время войны Владимир Борсоев был ранен три раза, и каждый раз он старался поскорее вернуться на фронт.
«Жаль, что меня так быстро ранило. Все мои стремления – быстрее вылечиться и обратно на фронт, громить врага!», писал военачальник в 1941 году в своём дневнике.
После полк Борсоева принимает участие в освобождении Киева (1943 год), Львова (1944 год).
Практически всю войну Владимир Борсоев вёл дневник, где подробно описывал бои, иногда рассказывал о друзьях, а также – как сильно скучает по своей семье. Ранее - в 1940 году - в Москве он женился на девушке из Украины по имени Хаина (Хаина Ионовна Борсоева) – которую сам называл Асей. Во время войны супруга Владимира Бузинаевича родила ему дочь Сырену.
И летом 1944 года он трогательно пишет: «Был во Львове, приезжал к семье. С дочуркой познакомился, но полюбить друг друга не успели. Она в течение суток не признавала меня ни в какую. Рад, что семья устроилась в хорошей квартире».
Далее вместе с другими соединениями 1-го Украинского фронта гвардейская бригада Борсоева штурмом овладела Краковом.
Зимой 1945 года соединения Борсоева вступили в Силезию (историческая область в Центральной Европе. Большая часть Силезии входит в состав Польши, меньшие находятся в Чехии и Германии – прим. ред.). И 10 февраля перешли границу фашистской Германии.
8 марта 1945 года при наступлении с Одерского плацдарма командир 7-й отдельной гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, полковник Владимир Бузинаевич Борсоев был смертельно ранен. На следующий день он умер.
Герой был похоронен в городе Львове на холме Славы.
Владимир Борсоев был награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом Ленина. Мало, кто знает - он был также награждён президентом США Франклином Рузвельтом почётным американским орденом «Легион Заслуженных офицерской степени».
В 1965 году за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство в дни празднования 20-летия Великой Победы Владимиру Бузинаевичу Борсоеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.