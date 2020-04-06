«Герои нашего времени»: В Бурятии создали клип про медиков «инфекционки»

В Бурятии представили ролик, посвящённый медицинским работникам республиканской инфекционной больницы.
Напомним, в этом учреждении лечат пациентов, больных коронавирусом. Изоляция была сделана для 116 медицинских работников: 20 врачей, 57 медсестёр, 39 сотрудников из числа младшего медицинского персонала. Они «поселились» в медучреждении. Оттуда выйдут только спустя две недели после выписки последнего больного. Контакты с ними идут только по телефону или через интернет.
На видео показаны фотографии коллектива медучреждения, а также снимки, на которых видно - в каких сложных условиях они сейчас трудятся.
- Настоящие герои нашего времени – медработники инфекционной больницы. Вся Бурятия говорит им спасибо. Более 100 медработников больницы с 26 марта находятся на карантине. Они живут на работе и уже долго не видели своих детей, родных и близких. Им сейчас крайне необходимы наши слова благодарности и поддержки. И самое главное, чтобы они скорее вернулись домой, нам всем нужно оставаться дома. Труд медицинских работников - самый сложный, а сейчас и опасный. В это время нам нужно проявить наибольшую сознательность и ответственность. Медики остаются на работе ради нас, нам нужно остаться дома ради них. Вместе мы победим, - отмечается в ролике.
Ролик был опубликован накануне и сейчас быстро набирает популярность – люди делают репосты, оставляют комментарии под ним:
«Дай Бог, этим людям остаться живыми, здоровыми, вернуться к своим семьям и получить всё, что им причитается»
«Спасибо большое, здоровья вам и скорейшего выздоровления вашим пациентам»
«Удачи вам»
«Спасибо»
Число больных коронавирусом в Бурятии, на утро 6 апреля, выросло до 43 человек.