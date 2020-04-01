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«Хороший Улан-Удэ»: Популярный блогер поделился впечатлениями о столице Бурятии

«Хороший Улан-Удэ»: Популярный блогер поделился впечатлениями о столице Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аркадий Гершман написал позитивный пост про Улан-Удэ

Популярный блогер Аркадий Гершман (gre4ark) поделился своими впечатлениями об Улан-Удэ. Публикацию о столице Бурятии на своей странице в «Живом журнале», он назвал «Хороший Улан-Удэ: трамвай, национальные мотивы, Ленин и остатки былой красоты».

Свой рассказ он начал с улан-удэнских трамваев, выделив тот факт, что в городе одновременно обновляются и трамвайные пути, и сами трамваи.

- Стоит признать, что дела в городе обстоят в разы лучше, чем у многих других. Здесь трамвай не нужно экстренно спасать, его не запускали до состояния ведра с гайками. Полный нонсенс, что обновляют не только вагоны, но и рельсы. Не всё и сразу, до идеала очень далеко, но это лучше средней температуры по больнице, - написал блогер.

Из недостатков он отметил, что в городе маршруты трамваев дублируются с маршрутками.

- Вы можете спросить, как же без дублирования? Ведь в конце маршрутки расходятся на улицы без трамвая! Да всё просто, и про это я рассказывал буквально на этой неделе — система бесплатных пересадок и удобных хабов. Схематично это выглядит так: первая схема — как сейчас с дублированием маршрутками, вторая — трамвай берёт основной напор людей, а другие линии подвозят к нему. Ничего сложного, важно просто выстроить правильную маршрутную сеть, - пояснил блогер.

Отдельно Аркадий отметил национальный колорит, который, по его словам, заметен во всём, начиная с аэропорта. Национальные узоры есть на зданиях, на барьерных ограждениях; также его впечатлили колоритный стрит-арт.

Особого внимания заслужил театр оперы и балета. Его он рекомендовал к посещению всем гостям.

- Орнаменты на стенах, полу и даже витражах. Хороший пример использования традиционных образов и учитывания контекста — в наши дни подобного переосмысления крайне не хватает, - поделился Аркадий.

Также внимание блогера привлекли монументы Владимира Ленина. Их он заметил не только на главной площади города, но и возле ДК ЛВРЗ.

С сожалением рассказал, что в городе плохо сохранилось архитектурное наследие. Когда уже во многих городах строили из камня, в Бурятии продолжали строить из дерева.

- Поэтому в центре много уникальной архитектуры не только на уровне города, но и в масштабах всей страны, - подчеркнул блогер.

Также он рассказал о бараках, которые строили для рабочих. Но, по его словам, некоторые районы Улан-Удэ могли бы выглядеть лучше. «Вопрос же плотности и «квадратов» решается не высотой дома, а разумным использованием земли», пояснил Аркадий.

В завершение он отметил, что «нужно не мечтать всё снести и построить город-сад на мешок денег, а смотреть назад, понимать и осознавать прошлое, поддерживать низовые инициативы самих жителей и бизнеса. Эффект будет не столь заметен в краткосрочный период, но со временем он станет массовым и будет воплощаться даже при нулевом бюджете».

Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно в Бурятию приезжал блогер Илья Варламов. Он также поделился своим впечатлением об Улан-Удэ. По завершению своего визита блогер-урбанист встретился с мэром города Игорем Шутенковым

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