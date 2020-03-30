В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

В столице будет развёрнута умная система контроля соблюдения домашнего режима
В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
С сегодняшнего дня москвичам разрешается покидать квартиру лишь в случае экстренного обращения за медицинской помощью, связанной с угрозами жизни и здоровья. Также покидать квартиру могут те, кто направляется на работу, в магазин или аптеку. Разрешается выгул собак на улице на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Москвичам также разрешено выходить на улицу для выноса мусора.
А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.
В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.
- Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль. При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу, - сообщается на сайте Сергея Собянина.
Также согласно указу мэра Москвы, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Принято решение о лечении москвичей с лёгкой формой течения COVID-2019 под наблюдением врачей на дому.
- По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.
Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры, - говорится в сообщении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в России согласно указу Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Бурятия находится на карантине – на неделю закрыты все торгово-развлекательные центры, спортзалы, парикмахерские, кинотеатры, бани и сауны.
В Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Состояние больных удовлетворительное, тяжёлых форм заболевания нет.
Круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирск.
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
Происшествия, Фото:
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