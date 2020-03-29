Бурятию из-за коронавируса захлестнула волна фейков

Улан-удэнцы пугают друг друга разными слухами, в том числе самыми невероятными



В Instagram, «Вконтакте», но особенно в мессенджерах Viber и WhatsApp жители Бурятии бездумно рассылают друг другу непроверенную информацию о якобы применяемых жёстких мерах из-за коронавируса.



Один из самых популярных сейчас фейков связан якобы с тем, что в дни карантина будет запрещено выезжать из Улан-Удэ и выходить на улицы без масок. В сообщении говорится, что документ якобы подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



«По особому Распоряжению Главы РБ А.С.Цыденова от 27.03.2020г. с 28 марта 2020г. по 6 апреля 2020г. выезд за пределы города, выход на улицу без средств защиты (масок) ЗАПРЕЩЕН. Нахождение на улице детей, подростков, студентов и населения пенсионного возраста СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО», - такой текст пересылают активно в мессенджерах.



Также утверждается, что полиция и некая администрация (непонятно, чья, администрации главы или города) будет патрулировать улицы, фотографировать нарушителей и составлять на них протоколы.



В других сообщениях также жителей предупреждают о том, что якобы в дни карантина на следующей неделе, с 30 марта, по 5 апреля, граждан будут едва не под конвоем полиции загонять с улиц по домам.



Конечно, подобную информацию об «охоте за прохожими» в МВД по Бурятии официально опровергли.



- Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года, полицейские Бурятии будут ограничивать передвижение граждан и принудительно помещать в места проживания, не соответствует действительности. Ограничительные меры носят рекомендательный, а не запретительный характер, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии.



МВД Бурятии обратилось к жителям с просьбой внимательно относиться к публикуемой в Интернете и мессенджерах информации и ориентироваться на официальные источники. В частности, это СМИ, которые публикуют только проверенную информацию.



Ещё один популярный фейк активно рассылается в родительских чатах.



«Уважаемые родители, сегодня по поручению Министра образования сотрудники Комитета по образованию пойдут в рейды по стадионам школ, детским площадкам, паркам и т.д. Родители берегите своё здоровье и здоровье Ваших детей, пожалуйста. Не пускайте детей на улицу, соблюдайте меры профилактики! Всем крепкого здоровья!» - такое сообщение рассылают не только родители, но и зачастую педагоги.



В комитете по образованию также опровергли информацию о рейдах. Однако напомнили о запрете сборов большого числа людей, в том числе на школьных стадионах.



- Гулять с родителями можно, не приближаясь ближе на два метра к посторонним людям. Нельзя собираться на школьных стадионах для исключения контактов детей, а также на других детских площадках, - пояснили в администрации города.



Отметим, за распространение в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.



В Интернете ранее гуляло уже немало фейков, едва только началась эпидемия коронавируса. Учёные, к примеру, опровергали искусственное создание вируса для борьбы с КНР. Вирусное видео с падающими замертво больными коронавирусом оказалось постановкой. На днях Роскомнадзор временно заблокировал популярный ресурс «Двач» за ложную информацию о введении комендантского часа в Москве. А официальный представитель МИД Мария Захарова накануне высмеяла совсем уже невозможную новость о львах и тиграх, которых якобы выпустили гулять по улицам России, чтобы люди сидели по домам.



По последним данным, на 8 часов 29 марта в Бурятии зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. На подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск отправлены ещё пять проб. Под медицинским наблюдением находится 1171 человек.

