«Хочу петь как Цой»: Бурятский рэпер Luxor выпустил клип «Ноль-ноль»



Уроженец Улан-Удэ, рэпер Luxor (Артур Шмыгин) представил свой клип «Ноль-ноль». Видео было опубликовано 26 марта, и на сегодня набрало уже более 16 тысяч просмотров.



В клипе рэпер поет рядом с «бэтмобилем» (вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и фильмов. Для съёмок фильмов про Бэтмена изготавливаются или существенно модифицируются реальные автомобили – прим. ред.), на вечеринке в окружении множества людей и т.д.



Luxor исполняет:

«Каждый новый день,

Любишь без ума,

Ставлю на replay,

Все твои слова.

Сплетни, им не верь,

В них несется hate,

Красим в акварель

Наш каждый новый день»



«Я так расстроен, вокруг destroy, пускай меня троллят,

Хочу петь как Цой, играть как бог, смотри мои story,

Концерт в метро, я кричу в микро, я взорвусь от боли,

My baby, i’m sorry, дай номер».



Пользователи оценили новый трек и видео: «Слушаю вас давно. Все ваши работы нравятся. Удачи. Всем спасибо», «Достойный трек, образ гуд, но мне бы хотелось видеть в клипе массовку твоего возраста, посерьёзнее мужчин», «Трек на повторе, пошёл 5 раз просмотра», «Клип классный, песня бомба».



