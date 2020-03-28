«Хочу петь как Цой»: Бурятский рэпер Luxor выпустил клип «Ноль-ноль»

Уроженец Улан-Удэ, рэпер Luxor (Артур Шмыгин) представил свой клип «Ноль-ноль». Видео было опубликовано 26 марта, и на сегодня набрало уже более 16 тысяч просмотров.
В клипе рэпер поет рядом с «бэтмобилем» (вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа комиксов и фильмов. Для съёмок фильмов про Бэтмена изготавливаются или существенно модифицируются реальные автомобили – прим. ред.), на вечеринке в окружении множества людей и т.д.
Luxor исполняет:
«Каждый новый день,
Любишь без ума,
Ставлю на replay,
Все твои слова.
Сплетни, им не верь,
В них несется hate,
Красим в акварель
Наш каждый новый день»
«Я так расстроен, вокруг destroy, пускай меня троллят,
Хочу петь как Цой, играть как бог, смотри мои story,
Концерт в метро, я кричу в микро, я взорвусь от боли,
My baby, i’m sorry, дай номер».
Пользователи оценили новый трек и видео: «Слушаю вас давно. Все ваши работы нравятся. Удачи. Всем спасибо», «Достойный трек, образ гуд, но мне бы хотелось видеть в клипе массовку твоего возраста, посерьёзнее мужчин», «Трек на повторе, пошёл 5 раз просмотра», «Клип классный, песня бомба».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года рэпер Luxor (Артур Шмыгин), представил клип на песню «Тайна». Трёхминутный ролик впечатляет красивыми видами – по предположениям фанатов рэпера, снимался он в Сочи.