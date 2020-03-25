Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Иволгинский район»

Он принимал участие в освобождении Заполярья



27 марта отметит свой вековой юбилей житель улуса Нур-Селение в Бурятии. 100 лет исполнится участнику Великой Отечественной войны Чойнхору Дашиевичу Очирову.



Детство долгожителя пришлось на суровые голодные годы. Мама умерла, когда маленькому Чойнхору было восемь лет. В 15 лет ему пришлось оставить школу и начать работать в колхозе. В 1940 году Чойнхора Дашиевича призвали в армию. Он попал на Тихоокеанский флот, где служил артиллеристом дальнобойного орудия.



Когда началась война, их морская бригада прибыла в Архангельскую область, где была включена в состав Северного флота. Чойнхор Дашиевич был назначен командиром расчёта. После бомбёжки он получил ранение в голову, попал в госпиталь, но после выздоровления вновь встал в строй.



В 1944 году ветеран принял участие в Петсамо-Киркенесской операции, освободившей Заполярье. За проявленные стойкость и мужество весь личный состав Северного флота, участвовавший в боевых действиях, включая Чойнхора Дашиевича, был награждён медалью «За оборону советского Заполярья». Также у него на груди – ордена Отечественной войны второй степеней, медали «За отвагу», юбилейные.



После войны Чойнхор Дашиевич вернулся в родное село Сутой Селенгинского района. Женился. С женой Екатериной Раднаевной воспитали четверых детей. Долгие годы трудился луговодом-мелиоратором в колхозе имени Ленина. Имеет восемь внуков, есть правнуки, которые ежегодно собираются вместе в самый главный праздник их деда – в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

