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Стали известны подробности смертельного падения мужчины с моста в Улан-Удэ

Стали известны подробности смертельного падения мужчины с моста в Улан-Удэ
Общество, 
По предварительным данным, произошёл несчастный случай

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём улан-удэнцы заметили мужчину, лежащего на льду реки Селенга. Рядом была огромная лужа крови. Горожане сообщили о жуткой находке в правоохранительные органы.

Сегодня стали известны подробности произошедшего. Выяснилось, что двое мужчин 27 и 39 лет выпивали днём спиртное на старом Селенгинском мосту. Сидели они на перилах. В какой-то момент у одного из приятелей зазвонил телефон, он отошёл для разговора в сторону и услышал хлопок у себя за спиной.

Оказалось, его товарищ не удержался на мосту и сорвался вниз.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели. Смерть была констатирована на месте.

Основная версия произошедшего – несчастный случай.

- Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты ещё не готовы. По её результатам будет установлена причина смерти. Также детально опрошен товарищ погибшего, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Советскому району СУ СК России по Бурятии Алдар Бужеев.

Известно, 27-летний мужчина и 39-летний погибший были коллегами. Погибший был холост и жил вместе со своим товарищем.


несчастный случай смерть
 
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