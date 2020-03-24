По предварительным данным, произошёл несчастный случай
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера днём улан-удэнцы заметили мужчину, лежащего на льду реки Селенга. Рядом была огромная лужа крови. Горожане сообщили о жуткой находке в правоохранительные органы.
Сегодня стали известны подробности произошедшего. Выяснилось, что двое мужчин 27 и 39 лет выпивали днём спиртное на старом Селенгинском мосту. Сидели они на перилах. В какой-то момент у одного из приятелей зазвонил телефон, он отошёл для разговора в сторону и услышал хлопок у себя за спиной.
Оказалось, его товарищ не удержался на мосту и сорвался вниз.
Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели. Смерть была констатирована на месте.
Основная версия произошедшего – несчастный случай.
- Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты ещё не готовы. По её результатам будет установлена причина смерти. Также детально опрошен товарищ погибшего, - рассказал «Байкал-Daily» старший следователь СО по Советскому району СУ СК России по Бурятии Алдар Бужеев.
Известно, 27-летний мужчина и 39-летний погибший были коллегами. Погибший был холост и жил вместе со своим товарищем.
Стали известны подробности смертельного падения мужчины с моста в Улан-Удэ
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