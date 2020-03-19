В Улан-Удэ выявили нарушения при благоустройстве площади Славы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В отношении замруководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело



Активисты Общероссийского народного фронта в республике в ходе мониторинга выявили нарушения при благоустройстве площади Славы в Улан-Удэ. По итогам прокурорской проверки по сигналу общественников в отношении замруководителя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова возбуждено дело об административном правонарушении.



- Активисты ОНФ провели мониторинг реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По итогам проведённого в ноябре 2019 года рейда было выявлено, что часть работ на объекте не завершена, а на некоторых только что установленных элементах уже имелись следы коррозии, - рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



О выявленных нарушениях общественники уведомили администрацию Улан-Удэ. Комитет городского хозяйства сообщил о том, что с их стороны была проведена работа с подрядной организацией по устранению нарушений. Однако данный ответ активистов не устроил.



- Кроме этого, согласно полученной активистами ОНФ информации данное благоустройство было осуществлено в рамках контракта, согласно которому работы должны были завершиться до 1 сентября 2019 года, стоимость работ по контракту составляла 33 864 450,00 руб., при этом по какой-то причине больше никто не захотел принимать участие в торгах. Была подана только одна заявка, и исполнитель выиграл аукцион по максимальной цене, - отмечают общественники.



Исполнителем работ по контракту является ООО «БайкалСнабСтрой» (генеральный директор – Пилосян Галуст Манвелович).



«Согласно сведениям из реестра контрактов, размещённого в единой информационной системе госзакупок, по указанному контракту со стороны заказчика, которым выступил комитет, в отношении подрядной организации не были предприняты никакие меры санкционного порядка за нарушение сроков исполнения контракта, т.е. данная организация не была оштрафована или иным образом привлечена к соответствующей ответственности, предусмотренной гражданским кодексом», добавили в пресс-службе ОНФ в республике.



По всем нарушениям активистами был направлен запрос в прокуратуру Бурятии для принятия мер.



По итогам проверки 18 декабря 2019 года мэру Улан-Удэ внесено представление. Нарушения устранены, комитетом направлено письмо в адрес компании ООО «АМ Параллели», которая подготовила проект, об оплате неустойки в связи с недостатками проектно-сметной документации, повлекшими просрочку исполнения контракта.



По вопросу изменения сроков контракта прокуратурой в отношении заместителя руководителя комитета городского хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении.



- Подобное излишне лояльное отношение заказчика к подрядчику недопустимо. Вместо того чтобы требовать от подрядчика соблюдение условий контракта, заказчик всячески идёт ему на уступки и, нарушая закон, продлевает срок выполнения работ, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. – В результате работы выполнены низкого качества и с затягиванием срока сдачи объекта, а бюджет города недополучил доход в виде штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.

