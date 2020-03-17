Животных массово вакцинируют
В Мухоршибирском районе Бурятии в посёлке Саган-Нур ввели карантин по бешенству животных. В рамках мониторинга 12 марта был обнаружен вирус бешенства у трупа лисы, добытой в местности Солёное.
В тот же день ветеринарная служба Бурятии сделала представление в адрес главы республики Алексея Цыденова о наложении ограничительных мероприятий. 13 марта в Мухоршибирском районе было проведено заседание противоэпизоотической комиссии об объявлении неблагополучного пункта.
- На этой территории запрещены ввоз и вывоз домашних животных, выставки животных, выводки собак. Также в пределах неблагополучного пункта проводится вынужденная вакцинация домашних животных, независимо от предыдущей вакцинации. Также мы проводим подворовой обход, распространяем листовки, информируем население об опасности заболевания, напоминаем владельцам животных об их обязанностях – это регистрация и вакцинация животных, - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля карантин по бешенству ввели в Улан-Удэ, в районе въезда в Советский район. Там также был обнаружен труп лисы, заражённой бешенством.
В районе Бурятии ввели карантин по бешенству из-за трупа лисы
Общество, Фото:
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