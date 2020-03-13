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В Бурятии дорожники подбирают оптимальный состав для дорожного покрытия

В Бурятии дорожники подбирают оптимальный состав для дорожного покрытия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Состав устойчив к внешнему воздействию

В преддверии строительно-монтажного сезона 2020 года специалистами испытательной лаборатории управления федеральных автодорог «Южный Байкал» выполняется комплекс подготовительных работ.

Сотрудники управления совместно с представителями лабораторий подрядных организаций подбирают будущие составы асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей.

- Определённое сочетание материалов и их испытание на инновационном оборудовании позволяет разработать оптимально подобранный состав дорожного покрытия, устойчивого к внешнему воздействию. Лабораторный контроль асфальтобетонных смесей предотвращает образование трещин, колеи и других разрушений на автодорогах, что способствует повышению качества покрытия и снижению аварийности на подведомственной сети управления, - разъяснили в пресс-службе Упрдор Южный Байкал.

В управлении отмечают, что контроль за качеством материалов, используемых в производственном процессе выполняется постоянно. Регулярно отбираются пробы и проводятся лабораторные испытания в целях соблюдения критериев производственного цикла.
Упрдор Южный Байкал
 
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