В Бурятии дорожники подбирают оптимальный состав для дорожного покрытия

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Состав устойчив к внешнему воздействию



В преддверии строительно-монтажного сезона 2020 года специалистами испытательной лаборатории управления федеральных автодорог «Южный Байкал» выполняется комплекс подготовительных работ.



Сотрудники управления совместно с представителями лабораторий подрядных организаций подбирают будущие составы асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей.



- Определённое сочетание материалов и их испытание на инновационном оборудовании позволяет разработать оптимально подобранный состав дорожного покрытия, устойчивого к внешнему воздействию. Лабораторный контроль асфальтобетонных смесей предотвращает образование трещин, колеи и других разрушений на автодорогах, что способствует повышению качества покрытия и снижению аварийности на подведомственной сети управления, - разъяснили в пресс-службе Упрдор Южный Байкал.



В управлении отмечают, что контроль за качеством материалов, используемых в производственном процессе выполняется постоянно. Регулярно отбираются пробы и проводятся лабораторные испытания в целях соблюдения критериев производственного цикла.

