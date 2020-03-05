Читинец украл из подвала дома инструменты на 70 тысяч рублей

Мужчина спустился в подвал, чтобы переночевать



В Чите в полицию поступило сообщение от руководителя одной из управляющих компаний города о том, что неизвестные ночью из служебного помещения украли сварочный аппарат, две дрели, две угловые шлифовальные машины. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что воры проникли в помещение, взломав дверные запоры.



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 28-летнего читинца. Выяснилось, что мужчина проник в подвал, чтобы переночевать. Увидев ценное имущество, он украл его и сбыл на рынке.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Принимаются меры к изъятию украденного, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

