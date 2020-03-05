Мужчина спустился в подвал, чтобы переночевать
В Чите в полицию поступило сообщение от руководителя одной из управляющих компаний города о том, что неизвестные ночью из служебного помещения украли сварочный аппарат, две дрели, две угловые шлифовальные машины. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что воры проникли в помещение, взломав дверные запоры.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 28-летнего читинца. Выяснилось, что мужчина проник в подвал, чтобы переночевать. Увидев ценное имущество, он украл его и сбыл на рынке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Принимаются меры к изъятию украденного, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец украл из подвала дома инструменты на 70 тысяч рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Актёр Владимир Яглыч поведал Ивану Урганту о гонках на льду Байкала
В колонии прошла литературная гостиная
Новым членом Общественной палаты стал детский тренер
Мужчина спустился в подвал, чтобы переночевать
Образовательным учреждениям выдали предписания
Всего будет задействовано свыше 500 военнослужащих
Ранее он уже был уличён в кражах
Завтра ожидаются метели и снег
Соревнования стартуют в конце марта
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ обвиняют в халатности и некачественной работе
В республике обсудили вопросы, касающиеся детей-сирот
Деньги предназначались на подарки для женщин-коллег к 8 марта
Преступление он совершил, когда хозяин был на работе
Глава Бурятии сообщил, что кедр в промышленных масштабах рубить нельзя
Мужчине грозит лишение свободы