Арсалан Будажапов выступал за сборную Кыргызстана
Аэропорт «Байкал» вновь собрал десятки зрителей. В этот раз жители Бурятии встречали новоиспечённого чемпиона Азии Арсалана Будажапова.
Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионат Азии по спортивной борьбе проходил в индийском городе Нью-Дели. Арсалан Будажапов представлял сборную Кыргызстана в весовой категории 79 кг.
В финале спортсмен из Бурятии одержал победу над индусом Гуравом Балияном со счётом 7:5 и завоевал золотую медаль.
- Для нас всегда огромная честь и праздник встречать чемпионов. К каждой встрече мы с министерством спорта и молодежной политики Бурятии и подведомственными учреждениями тщательно готовимся. 13 лет у нас не было чемпиона Азии по спортивной борьбе, поэтому победу Арсалана Будажапова мы ждали очень давно. Хочу отметить работу тренеров и, конечно, поблагодарить группу компаний ЗГРП за возможности для наших борцов больше тренироваться, выезжать, соревноваться, - отметил президент федерации спортивной борьбы Бурятии, председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
Он также отдельно отметил работу личного тренера Арсалана Зоригто Меньжикова.
- Поздравляем с такой значимой победой наших достойных сынов бурятской земли. Уверен, впереди у нас Олимпиада!
В свою очередь, Зоригто Меньжиков отметил историю финальной схватки новоиспеченного чемпиона, когда в момент упадка сил перед глазами спортсмена всплыло родное село, и он уже просто не смог позволить себе проиграть бой.
- Это так приятно, когда вот так встречают. Это так вдохновляет. Охоте еще сильнее тренироваться. Всем спасибо за поддержку. Будем стараться, - поблагодарил чемпион Азии Арсалан Будажапов и поздравил с праздником Сагаалган всех собравшихся.
В Бурятии встретили чемпиона Азии по борьбе Арсалана Будажапова
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