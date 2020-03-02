Каратисты Улан-Удэ выиграли первенство Читы

Они завоевали 20 медалей



1 марта в Чите прошло первенство города по кёкусин-кан каратэ-до в разделе «кумите». В соревнованиях приняла участие команда города Улан-Удэ в составе 27 спортсменов.



Ребята, представлявшие спорт-клуб «Чёрный пояс», завоевали 20 медалей, заняв:

- 9 первых мест,

- 6 вторых мест,

- 5 третьих мест.



По итогам выступлений каратисты Улан-Удэ стали первыми в командном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба федерации кёкусин-кан каратэ-до Республики Бурятии.

