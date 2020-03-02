Они завоевали 20 медалей
1 марта в Чите прошло первенство города по кёкусин-кан каратэ-до в разделе «кумите». В соревнованиях приняла участие команда города Улан-Удэ в составе 27 спортсменов.
Ребята, представлявшие спорт-клуб «Чёрный пояс», завоевали 20 медалей, заняв:
- 9 первых мест,
- 6 вторых мест,
- 5 третьих мест.
По итогам выступлений каратисты Улан-Удэ стали первыми в командном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба федерации кёкусин-кан каратэ-до Республики Бурятии.
Каратисты Улан-Удэ выиграли первенство Читы
Общество, Фото:
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