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Каратисты Улан-Удэ выиграли первенство Читы

Каратисты Улан-Удэ выиграли первенство Читы
Общество,  Фото:спорт-клуб «Чёрный пояс»
Они завоевали 20 медалей

1 марта в Чите прошло первенство города по кёкусин-кан каратэ-до в разделе «кумите». В соревнованиях приняла участие команда города Улан-Удэ в составе 27 спортсменов.

Ребята, представлявшие спорт-клуб «Чёрный пояс», завоевали 20 медалей, заняв:
- 9 первых мест,
- 6 вторых мест,
- 5 третьих мест.

По итогам выступлений каратисты Улан-Удэ стали первыми в командном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба федерации кёкусин-кан каратэ-до Республики Бурятии.
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