В Бурятию привезли единственный в мире гусеничный «Бентли»









До Байкала автоблогер добрался на стареньких «Жигулях» изумрудного цвета, которые купил в Улан-Удэ за 50 тысяч рублей. По дороге на Байкал он купил знаменитую «Байкальскую серу». Он приобрёл два её вида – классическую и паровую.





