В Бурятию привезли единственный в мире гусеничный «Бентли»

Автоблогер Константин Академег, у которого в Instagram 1,5 млн подписчиков, привёз на фестиваль скорости «Байкальская миля» в Бурятию единственную в мире «Бентли» на гусеничном ходу.
Автолюбитель уже находится на Байкале в селе Максимиха Баргузинского района. Сегодня днём были «пристрелочные» заезды, где Константину удалось поставить мировой рекорд скорости в 123 км/ч. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
- 123 километра – официально здесь зарегистрированный, при этом уже рекорд мира. Официально мы уже поставили мировой рекорд для гусиничных транспортных средств. «Книга рекордов России» на месте, официальная телеметрия здесь. 123 у нас в кармане, нам нужно 130 плюс, - поделился Константин.
При этом, согласно техрегламента, автомобилю установили ограничение скорости – до 140 км/ч. Константин сообщил, что подобное требование его абсолютно устраивает, поскольку транспортному средству больше нельзя разгоняться, поскольку нет каркаса.
Сам автомобиль вызвал неподдельный интерес у собравшейся публики. Люди с любопытством рассматривали необычную модель, буквально не давая проезда транспортному средству.
- Люди понастроили всякую дичь, а тут «Бентли» на гусеницах, - с юмором рассказал блогер, когда только вышел на трассу «Байкальской мили».
До Байкала автоблогер добрался на стареньких «Жигулях» изумрудного цвета, которые купил в Улан-Удэ за 50 тысяч рублей. По дороге на Байкал он купил знаменитую «Байкальскую серу». Он приобрёл два её вида – классическую и паровую.
Как сообщал «Байкал-Daily», фестиваль скорости на Байкале проходит с 27 февраля по 1 марта. Участники фестиваля могли бы увидеть Cybertruck Илона Маска, однако компания Tesla не успела оформить документы для участия.
В прошлом году в фестивале приняли участие более 30 гонщиков и коллективы со всей России и стран зарубежья. В 2020 заявки уже подали порядка 60 участников.