 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»

Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Массовое развитие водоросли стало ответной реакцией экосистемы Байкала на загрязнение

Проведённое учёными Лимнологического института СО РАН исследование отвергло гипотезу о чужеродности Байкалу водоросли спирогира, активное разрастание которой в озере вызвало серьёзную озабоченность у учёных и общественности, сообщает «Интерфакс».

Изучение эволюционной истории показало, что общий предок всех байкальских спирогир датируется как минимум 20 млн лет назад, что примерно совпадает с возрастом самого озера.

- Удалось приблизительно оценить изобилие спирогир в Байкале на разных этапах его истории. Оказывается, в далёком прошлом водорослей этой группы в Байкале было много, то есть она исконно байкальская, - рассказал заведующий лабораторией геносистематики Лимнологического института профессор Дмитрий Щербаков.

Учёные исследовали образцы нитчатых водорослей, собранные в 18 населённых пунктах по периметру Байкала во время трёх экспедиций с 2016 по 2019 год. Они вручную с помощью игл разделяли нити и исследовали их по отдельности. При этом использовался подход, подобный тому, что применяется в генетической экспертизе, например, при определении родства, уточняет «Интерфакс».

- Но использовали признаки, которые изменяются гораздо медленнее, поэтому могут донести до нас информацию из глубин веков. Обычно мы используем молекулярные признаки, последовательность нуклеотидов в генах. Это довольно надёжный метод, но здесь мы на него наложили то, где живут эти водоросли - либо в Байкале, либо на Гавайях, либо в Калифорнии, - пояснил профессор.

Щербаков предполагает, что массовое развитие спирогиры в Байкале является естественным ответом экосистемы озера на его возросшее загрязнение.

- Если бы спирогира была экзотическим видом, то есть была занесена извне, то это сразу походило бы экологические катастрофы, например, как в американских Великих озёрах, в Причерноморском бассейне. Здесь нет. Это естественное - похоже, просто защита экосистемы Байкала от загрязнения, - считает учёный.

Он добавил, что в Китае и Западной Европе, например, высаживают спирогиру в водоёмах для их очистки.

Как сообщал «Байкал-Daily», с середины 2000-х годов в мелководной зоне Байкала наблюдается массовое развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры. Учёные предполагают, что причина - негативное антропогенное воздействие, из-за которого вода озера стала обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками посёлков и турбаз на берегах.

Первые массовые выбросы спирогиры на берег Байкала были зафиксированы в 2011-2013 годах в Северобайкальске и в Баргузинском заливе. В 2018 году было заявлено об уменьшении разрастания спирогиры.


ученые Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
Жительница Иркутской области оплатила 180 тысяч долга ради премии
Общество, 20.02.2020
Женщина не оплачивала счета за коммунальные услуги три года
В Бурятии для осуждённых провели молебны
В Бурятии для осуждённых провели молебны
Общество, 20.02.2020
Исправительное учреждение посетили священнослужители
В школах и детсадах Улан-Удэ хотят установить ультразвуковые отпугиватели собак
В школах и детсадах Улан-Удэ хотят установить ультразвуковые отпугиватели собак
Общество, 20.02.2020
Подобные отпугиватели защитят территорию от собак и других животных на 200 метров
В Бурятии молодых преподавателей вузов всего 4%
В Бурятии молодых преподавателей вузов всего 4%
Общество, 20.02.2020
Это меньше, чем в Забайкальском крае, но больше, чем в Иркутской области
В Бурятии супруги отметили «серебряный» юбилей
В Бурятии супруги отметили «серебряный» юбилей
Общество, 20.02.2020
Николай и Елена вместе прожили 25 лет
Представители Бурятии борются за звание «Учитель Будущего»
Представители Бурятии борются за звание «Учитель Будущего»
Общество, 20.02.2020
Учителя девяти школ представят Бурятию в региональном полуфинале конкурса «Учитель Будущего» во Владивостоке
Жители Бурятии сыграли свадьбу в День всех влюблённых
Жители Бурятии сыграли свадьбу в День всех влюблённых
Общество, 20.02.2020
Ещё один брак был зарегистрирован в Кижингинском районе
В Улан-Удэ напали на прохожего и отобрали 2 млн рублей
В Улан-Удэ напали на прохожего и отобрали 2 млн рублей
Общество, 20.02.2020
В мужчину стреляли из травматического пистолета
В Улан-Удэ днём 8-10 мороза
В Улан-Удэ днём 8-10 мороза
Общество, 20.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 февраля по республике местами небольшой снег
На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
На Масленицу центральную площадь Улан-Удэ превратят в ярмарку
Общество, 19.02.2020
В завершении праздника пройдут сжигание чучела и хороводы
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
В Кяхте почтили память воинов-интернационалистов
Общество, 19.02.2020
Ветераны и общественность отметили 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана
Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе
Читинцы отпраздновали свадьбу через полвека в том же самом ЗАГСе
Общество, 19.02.2020
Главное для юбиляров – это семья, дети и внуки
Улан-Удэ отметит День старомонгольской письменности выставкой
Улан-Удэ отметит День старомонгольской письменности выставкой
Общество, 19.02.2020
Также Госархив РБ презентует электронную базу ценных документов
В Иркутске развернулась съедобная выставка
В Иркутске развернулась съедобная выставка
Общество, 19.02.2020
В регионе проходит фестиваль народных ремёсел
^