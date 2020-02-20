Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»

Массовое развитие водоросли стало ответной реакцией экосистемы Байкала на загрязнение
Проведённое учёными Лимнологического института СО РАН исследование отвергло гипотезу о чужеродности Байкалу водоросли спирогира, активное разрастание которой в озере вызвало серьёзную озабоченность у учёных и общественности, сообщает «Интерфакс».
Изучение эволюционной истории показало, что общий предок всех байкальских спирогир датируется как минимум 20 млн лет назад, что примерно совпадает с возрастом самого озера.
- Удалось приблизительно оценить изобилие спирогир в Байкале на разных этапах его истории. Оказывается, в далёком прошлом водорослей этой группы в Байкале было много, то есть она исконно байкальская, - рассказал заведующий лабораторией геносистематики Лимнологического института профессор Дмитрий Щербаков.
Учёные исследовали образцы нитчатых водорослей, собранные в 18 населённых пунктах по периметру Байкала во время трёх экспедиций с 2016 по 2019 год. Они вручную с помощью игл разделяли нити и исследовали их по отдельности. При этом использовался подход, подобный тому, что применяется в генетической экспертизе, например, при определении родства, уточняет «Интерфакс».
- Но использовали признаки, которые изменяются гораздо медленнее, поэтому могут донести до нас информацию из глубин веков. Обычно мы используем молекулярные признаки, последовательность нуклеотидов в генах. Это довольно надёжный метод, но здесь мы на него наложили то, где живут эти водоросли - либо в Байкале, либо на Гавайях, либо в Калифорнии, - пояснил профессор.
Щербаков предполагает, что массовое развитие спирогиры в Байкале является естественным ответом экосистемы озера на его возросшее загрязнение.
- Если бы спирогира была экзотическим видом, то есть была занесена извне, то это сразу походило бы экологические катастрофы, например, как в американских Великих озёрах, в Причерноморском бассейне. Здесь нет. Это естественное - похоже, просто защита экосистемы Байкала от загрязнения, - считает учёный.
Он добавил, что в Китае и Западной Европе, например, высаживают спирогиру в водоёмах для их очистки.
Как сообщал «Байкал-Daily», с середины 2000-х годов в мелководной зоне Байкала наблюдается массовое развитие нитчатых водорослей, в основном спирогиры. Учёные предполагают, что причина - негативное антропогенное воздействие, из-за которого вода озера стала обогащаться биогенными элементами - фосфатами и нитратами. Они поступают в Байкал с плохо очищенными бытовыми стоками посёлков и турбаз на берегах.
Первые массовые выбросы спирогиры на берег Байкала были зафиксированы в 2011-2013 годах в Северобайкальске и в Баргузинском заливе. В 2018 году было заявлено об уменьшении разрастания спирогиры.
Учёные заявили, что спирогира в Байкале «исконно местная»
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