Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство

Общество, Фото: пресс-служба центра спортивной подготовки РБ

«РУСАДА» провело семинар в Улан-Удэ



10 и 11 февраля в Улан-Удэ прошёл семинар по теме «Ключевые аспекты антидопинговой деятельности». Мероприятие проводилось в целях информирования общественности и спортивного сообщества о ключевых положениях антидопинговых правил, формирование культуры нулевой терпимости к допингу. В семинаре, проходившем в стенах БГУ, с докладом выступил главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства «РУСАДА» Максим Петерайтис.



В первый день,10 февраля, в нём приняли участие руководители спортивных организаций, инструкторы-методисты, тренеры, работники республиканского врачебно-физкультурного диспансера, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели. Во второй день, 11 февраля, в мероприятии участвовали спортсмены из спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва города Улан-Удэ и Республики Бурятия от 14 лет и старше, спортсмены федераций по видам спорта, студенты факультета физической культуры спорта и туризма. Общее количество слушателей за два дня составило 430 человек.



В ходе семинары были рассмотрены вопросы:

- «Что такое допинг?»;

- «Виды нарушений антидопинговых правил»;

- «Возможные последствия применения биологически активных добавок и спортивного питания»;

- «Последствия несоблюдения правил всемирного антидопингового кодекса».



Также спортсменам было подробно рассказано о процедуре допинг-контроля, о списке запрещённых препаратах, о санкциях в отношении спортсменов и тренеров за обладание и распространение запрещённых субстанций и методов, о возможности терапевтического использования препаратов



По итогам семинара слушатели заполнили анкету обратной связи. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.

