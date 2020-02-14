Бурятию посетило Российское антидопинговое агентство

«РУСАДА» провело семинар в Улан-Удэ
10 и 11 февраля в Улан-Удэ прошёл семинар по теме «Ключевые аспекты антидопинговой деятельности». Мероприятие проводилось в целях информирования общественности и спортивного сообщества о ключевых положениях антидопинговых правил, формирование культуры нулевой терпимости к допингу. В семинаре, проходившем в стенах БГУ, с докладом выступил главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства «РУСАДА» Максим Петерайтис.
В первый день,10 февраля, в нём приняли участие руководители спортивных организаций, инструкторы-методисты, тренеры, работники республиканского врачебно-физкультурного диспансера, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели. Во второй день, 11 февраля, в мероприятии участвовали спортсмены из спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва города Улан-Удэ и Республики Бурятия от 14 лет и старше, спортсмены федераций по видам спорта, студенты факультета физической культуры спорта и туризма. Общее количество слушателей за два дня составило 430 человек.
В ходе семинары были рассмотрены вопросы:
- «Что такое допинг?»;
- «Виды нарушений антидопинговых правил»;
- «Возможные последствия применения биологически активных добавок и спортивного питания»;
- «Последствия несоблюдения правил всемирного антидопингового кодекса».
Также спортсменам было подробно рассказано о процедуре допинг-контроля, о списке запрещённых препаратах, о санкциях в отношении спортсменов и тренеров за обладание и распространение запрещённых субстанций и методов, о возможности терапевтического использования препаратов
По итогам семинара слушатели заполнили анкету обратной связи. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.
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