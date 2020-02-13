Работы бурятских художников украсят Кремлёвский дворец

Будет показана экспозиция работ 19 бурятских художников
25 и 26 февраля в Гербовом фойе Государственного Кремлёвского дворца в рамках празднования Сагаалгана Национальный музей Бурятии развернёт экспозицию работ 19 бурятских художников. Среди последних признанные мастера: скульптор Даши Намдаков, живописец Зорикто Доржиев, ювелир Жигжит Баясхаланов и др., сообщает минкультуры Бурятии.
Даши Намдаков отметил: «Для меня большая честь принять участие в праздновании Сагаалгана-2020. Где бы мы ни жили, где бы ни работали, в эти дни всегда мысленно возвращаемся на родную землю и вместе со своим народом встречаем Новый год, желая всем процветания и благополучия! Я рад, что на выставке в Кремле будут показаны и мои произведения как скромный вклад в общее дело развития бурятской культуры».
На выставке в Кремле можно будет увидеть модель монументально-ландшафтной скульптуры Даши Намдакова «Отец Байкал — Байкал-Баaбай» (бронза, литье, патинирование, размеры 7,6 х 6,8 м). Этот шедевр стал одним из главных событий прошедшего в 2017 году Московского биеннале современного искусства.
Скульптурный монумент установлен на Байкале - на острове Ольхон, в сакральном месте самого глубокого и чистейшего озера в мире как призыв к осмысленному отношению человека к природе. В 2019 году состоялась презентация одноименного документального фильма кинокомпании «Остров», в котором скульптура Намдакова «Отец Байкал» стала отправной точкой в обсуждении экологических проблем.
Скульптура «Отец Байкал» символизирует древо жизни. В глубоких бороздах векового дерева угадываются черты мифического предка человека: ольхонский Шаман в ритуальном облачении с короной из рогов лося на голове. Основание скульптуры представляет собой грот, в углублениях которого люди устанавливают зажжённые свечи как дань уважения традициям предков.
Лейтмотив творчества другого всемирно известного художника Зорикто Доржиева — осмысление темы Великой степи и образа её главного героя - Кочевника. В творческом методе художника переплелись традиции академической школы и культурное наследие кочевых народов Бурятии. Произведениям Доржиева свойственны характерные признаки культур Центральной и Восточной Азии: закрытость и погружённость в себя, пластическая аскетичность, лапидарность форм.
На выставке будет представлена скульптура Доржиева из серии «Новая степь», созданной им специально для 58-го выставочного проекта Венецианской биеннале, а также живописные работы разных периодов творчества. Основная идея серии — миграция. Художник переосмысливает непрерывный круговорот человеческих масс, мыслей, культур, их взаимовлияние. Двигателем миграции выступает Кочевник или Всадник как эмиссар мировых культурных процессов. В образе Всадника — калейдоскоп архаики и современности, силуэтные решения и почти абстрактные пятна.
На выставке будут показаны уникальные изделия бурятского мастера Жигжита Баясхаланова: искусно выполненные в традициях древнего военного искусства ножи и луки, анималистические скульптуры, олицетворяющие жизнь и быт кочевников-скотоводов.
- Среди произведений бурятских художников, представленных на выставке, выделяются также работы Виктора Эрдынеева, Надежды Супониной, Чингиза Шенхорова. На картине Виктора Эрдынеева «Ветер» соседствуют необычные анималистические образы: плывущие в золотом раскаленном воздухе жирафы и летящие по ветру лошади. Полотно «Холод» — это живописный образ неприступной и суровой тайги. Как напряженно, в обостренных формах, изобразил здесь художник утопающих в мраморном снегу голодных волков! – отмечают в пресс-службе министерства культуры региона.
Почерк Надежды Супониной, мастера бронзовых статуэток камерного жанра, весьма узнаваем: суровые герои бурятских легенд и сказок предстают в смешных и трогательных детских образах.
На выставке можно будет познакомиться с работой художницы «Двуликая», изображающей владычицу воды. Мифическое существо с двумя парами глаз и китовьими плавниками вместо крыльев. Образ вдохновлён легендой о божествах воды Усан-хат, которые спустились с небес и поселились в глубинах Байкала.
Чингиз Шенхоров — художник-философ; главное в его творениях — национальный дух. Многогранный талант художника представлен в картинах-размышлениях о мироздании, космосе и вселенной. Шенхоров обращается к истокам художественных традиций своего народа, где символическое, мифологическое и реалистическое видение мира составляют основу традиционного миропонимания. Картина «Улигершин» (Рапсод) — образ, впитанный художником с детства вместе с напевными сказаниями о богах-покровителях Тункинской долины и могучих воинах-героях, окаменевших в Саянских гольцах.
Представленные работы современных бурятских художников подтверждают мысль о том, что в основе бурятского изобразительного искусства лежат архетипические образы, испокон веков сопровождавшие человека и ставшие источниками мифологии и религии. Экспозиция произведений бурятских авторов отражает историю Бурятии, культура и искусство которой тесно переплетены с традициями соседних стран и народов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 и 26 февраля в Государственном Кремлёвском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год – праздник Сагаалган. Празднование года Белой Мыши состоится в рамках Дней культуры Бурятии в Москве.
Позже была объявлена программа празднования Сагаалгана в Кремле.
Работы бурятских художников украсят Кремлёвский дворец
Общество, Фото:
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