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2,5 тысячи улан-удэнцев встали на «Лыжню России»: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ в День зимних видов спорта состоялась популярная «Лыжня России». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В субботу, 8 февраля, в России отмечался День зимних видов спорта, посвящённый шестой годовщине открытия Олимпийских игр, которые проводились в Сочи. Это мероприятие проводится каждый год на дату начала Игр 2014 года.

8-9 февраля в честь Дня зимних видов спорта пройдут спортивные мероприятия на Центральном стадионе, ледовой арене IceМетр, в лагере «Зорька» и районах Бурятии. Организаторы праздника призывают выйти на свежий воздух и заняться зимними видами спорта как можно больше людей.

В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». На лыжню встали около 2,5 тысяч человек - от дошкольников до ветеранов, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Участникам предлагались разные дистанции: 350 метров - для дошкольников, 2020 м – для всех любителей лыжных гонок (массовый старт); 5 км – для юношей и девушек 2002 г.р. и младше; 10 км – для мужчин и женщин 2001 г.р. и старше.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Дети дошкольного возраста:

- мальчики: первое место – Пантелеев Кирилл, второе – Кобыкин Андрей, третье – Копылов Назар;
- девочки: первое место – Балаганская Оля, второе – Фионова Марья, третье – Тихомирова Настя;

-Массовый старт (2020 м):

- мужчины: первое место – Елтышев Игорь (спортивная школа №4), второе – Иванов Кирилл (спортшкола №4), третье – Новокрещенных Владимир (спортшкола №4);
- женщины: первое место – Трофимова Валя (Заиграевская ДЮСШ), второе – Терехова Эвелина (спортшкола №4), третье – Федоренко Мария (спортшкола №4);

Юноши и девушки 2002 г.р. и младше:

- юноши: первое место – Чернышов Александр (спортшкола №4), второе – Бурдуковский Илья (колледж ВСГУТУ), третье – Михайлов Игнат (Заиграевская ДЮСШ);
- девушки: первое место - Федотова Лидия (спортшкола №4), второе – Самарцева Маргарита (спортшкола №4). Серебренникова Мария (лицей №7);

Мужчины и женщины 2001 г.р. и старше:

- мужчины: первое место – Буряков Максим (компания «Байкал Сервис»), второе – Коробченко Николай (Гусиноозерская СШОР), третье – Тибейкин Игорь (спортшкола №4);
- женщины: первое место – Нечаева Татьяна (Бурятский республиканский педагогический колледж), второе – Мурзина Мария (Улан-Удэнский линейный отдел МВД РФ на железнодорожном транспорте), третье – Яковлева Лада (Заиграевская ДЮСШ).

Отдельно были награждены победители среди ветеранов:

- мужчины (5 км): первое место – Шайдуров Александр, второе – Чернега Алексей, третье – Карелин Алексей;
- женщины (2 км): первое место – Сосова Мария, второе – Малафеева Людмила, третье – Колосова Лариса.

В номинации за массовость:

- среди общеобразовательных школ: первое место – школа № 32, второе – школа № 44, третье – школа № 35;
- среди спортивных школ: первое место – спортивная школа № 44, второе – спортивная школа № 16, третье – Заиграевская ДЮСШ;
- среди ССУЗов: первое место - Бурятский республиканский педагогический колледж, второе - Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта;
- среди ВУЗов: первое место – ВСГУТУ, второе – БГСХА, третье – БГУ;
- среди организаций: первое место – ветераны ЛВРЗ, второе – ЦССИ ФСО России, третье – детский сад «Колобок»;
- среди военных частей: первое место – ВЧ-46108, второе – ВЧ-98666, третье – ВЧ-14129.

В зависимости от забега победители и призёры были награждены дипломами, кубками, медалями от минспорта России и минспорта Бурятии, сертификатами на спортинвентарь от управления по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ и сладкими подарками.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является большим зимним праздником. 
спорт лыжные гонки Лыжня России
 
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