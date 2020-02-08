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В селе в Бурятии открылся спортзал за 37 млн. рублей

В селе в Бурятии открылся спортзал за 37 млн. рублей
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов

В селе Мухоршибирь открылся новый спортивный зал для местной спортшколы. Реализация стала возможной благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», в рамках национального проекта «Демография», утвержденного во исполнение «майского» указа президента России.

Открытие спортзала является значимым событием в спортивной и общественной жизни района и имеет большое значение в развитии физической культуры и спорта, а также молодёжной политики района, подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

- Спорт становится нормой жизни для наших граждан. Уже сегодня на открытие в спортивный зал пришло много детей, которые занимаются спортом и будут дальше повышать свое мастерство. И главное, у всех местных жителей появились хорошие условия для систематических занятий спортом, - отметил Вячеслав Цыбикжапов.

Мухоршибирская спортивная школа, где сегодня более 400 детей занимаются спортивной борьбой, боксом, стрельбой из лука, лыжными гонками, тхэквондо, футболом, раньше не имела собственного спортзала. Занятия проводились на базе местной школы и в других образовательных учреждениях.

Благодаря открытию спортивного зала, в школе появилась возможность проводить тренировочные занятия и по другим видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису. Также в зимнее время в зале возможно проведение занятий по воркауту.

На строительство спортивного зала размерами 30 на 18 метров было направлено около 37 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Также в рамках рабочего визита в Мухоршибирский район Вячеслав Цыбикжапов посетил центральную районную больницу, где осмотрел отделение медицинской профилактики, центр амбулаторной онкологической помощи, куда было приобретено и установлено медицинское оборудование, а также проведен ремонт помещения во исполнение протокольного поручения Главы Бурятии от июня 2019 года. Дополнительно, в больнице в рамках Президентской «единой» Дальневосточной субсидии было установлено современное оборудование в отделении лучевой диагностики.



- По «единой» Дальневосточной субсидии в 2019 году у нас было установлено медицинское оборудование на сумму более 47 млн рублей. Это рентген аппарат на 3 рабочих места, маммограф, флюрограф и УЗИ аппарат переносной. Новое оборудование позволило нам значительно улучшить качество диагностики пациентов, - говорит Татьяна Эрдынеева, главный врач Мухоршибирской ЦРБ.

Также, зампред в Мухоршибири посетил детский сад «Сказка». На сегодня в образовательном учреждении, которое имеет собственный бассейн, требуется капитальный ремонт.



ДФО демография
 
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