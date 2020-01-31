В Улан-Удэ новые детские сады начнут принимать детей в феврале

Детские сады рассчитаны на 2490 мест
31 января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность к приёму детей сада № 112/2 «Сибирячок» в 102 микрорайоне. Это один из десяти городских садов, которые готовятся к открытию в ближайшие месяцы.
В прошлом году в Улан-Удэ было построено и выкуплено 10 новых детских садов на сумму 2,5 млрд рублей. Первое комплектование пройдёт в детский сад «Алые паруса». Планируется, что открытие состоится 20 февраля.
- В прошлом году мы выкупили и построили десять детских садиков, и до середины этого года ещё два детских сада точно выкупим и введём. Конкретных дат открытия нет. У нас примерный график есть, мы пытаемся его соблюдать, но всё зависит от того, когда мы получим разрешения от Министерства по чрезвычайным ситуациям, от Роспотребнадзора и лицензию на образовательную деятельность. Будем открывать детские садики по готовности, - сообщил мэр города.
Новые сады рассчитаны на 2490 мест. Из них восемь детсадов на 280 мест - в 111, 115 141, 102 мкрн, по ул. Толстихина, мкрн Энергетик, Звездный, Сосновый Бор. Один сад на 100 мест построен по ул. Каландаришвили и ещё один на 150 мест - по ул. Батожабая. Заявлений от родителей пока подано 3252.
Новые детские сады полностью соответствуют требованиям санитарного законодательства, оснащены игровым оборудованием, удобной мебелью, шкафами для сушки обуви, на первых этажах зданий уложен пол с подогревом, предусмотрены просторные музыкальный и физкультурные залы, кабинеты логопеда и многое другое, сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам мэра Улан-Удэ, несмотря на нехватку педагогических кадров, работать в новых детских садах будут профессионалы своего дела.
- Когда было принято решение о таком массовом строительстве детских садов, то сразу же встал вопрос и о привлечении профессиональных людей. Всё-таки мы будет приводить в детские сады наших детишек и отдавать на целый день. Сразу было принято решение, через республиканских бюджет была определена субсидия, мы её получили, и на эти деньги проводим сейчас переподготовку 160 педагогов – воспитателей. 120 из них сразу же будут работать в новых открывающихся садиках, 40 – в тех садах, которые сейчас работают. Сейчас как раз проходит переподготовка по программе «Дошкольная педагогика и психология», - сказал Игорь Шутенков.
Планируется, что до апреля 2020 года все сады будут открыты.
Масштабное строительство дошкольных образовательных учреждений в Улан-Удэ стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках национального проекта «Демография», поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и др.
В Улан-Удэ новые детские сады начнут принимать детей в феврале
Общество, Фото:
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