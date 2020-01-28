В детсадах и школах Улан-Удэ прошло более 1000 уроков памяти

Они были посвящены Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» в образовательных организациях Улан-Удэ прошло более 1000 уроков памяти, посвящённых Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
С самого утра в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования проходили уроки памяти, тематические торжественные линейки, интересные встречи, конкурсы, экскурсии, беседы о жизни простых жителей Ленинграда, книжные выставки и экспозиции, выпускались школьные газеты и многое другое.
Так, в детском саду № 64 «Колокольчик» дети с помощью подручных средств узнали о том, какой путь проходит зернышко, чтобы стать хлебом: рисовали колоски пшеницы из счётных палочек, «пекли» булочки из соленого теста, учились ценить и беречь хлеб. Педагог детского сада № 96 «Калинка» Наталья Покацкая со своими воспитанниками построила из конструктора образ блокадного Ленинграда и провела с детьми занятие о трагических событиях и мужестве советского народа детям.
- Мне хотелось рассказать о блокаде в более мягкой форме, не упоминая, например, таких слов как война и фашистские захватчики, но в то же время вызвать гордость и уважение к мужеству населения блокадного Ленинграда и тех, кто помогал жителям Ленинграда, доставляя продовольствие по Дороге жизни – наша история о милосердии, сострадании и взаимопомощи, – сообщила на своей странице Наталья Покацкая.
В учреждениях дополнительного образования прошли литературно-музыкальные вечера, беседы с детьми и родителями, а также показы тематических видеороликов.
Во всех школах учителя провели классные часы и уроки истории: «Блокадные дневники», «Хроники блокадного Ленинграда», «Герои блокадного Ленинграда», «900 блокадных дней». Каждому школьнику выдали хлебные карточки, которую получали в блокаду жители города Ленинград. На эти талоны учащиеся получили по кусочку «блокадного» хлеба весом 125 грамм.
Акция стала первым мероприятием Года памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
В детсадах и школах Улан-Удэ прошло более 1000 уроков памяти
Общество, Фото:
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