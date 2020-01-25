 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Января

24 Января

Популярное

Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»

Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований

Бурятские борцы Александр Богомоев и Мария Кузнецова стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин-2020», сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

Александр Богомоев встретился в финале с Рамазаном Ферзалиевым и одержал победу со счётом 11:5. Мария Кузнецова в финале была сильнее спортсменки из Японии Мию Имаи. Мария завоевала «золото» со счетом 8:0.

Также на пьедестал поднялся Евгений Жербаев. Спортсмен завоевал бронзовую медаль соревнований.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» проходил в Красноярске. До финальной схватки Богомоев и Кузнецова провели по три схватки, где одержали победу. 
спорт борьба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
Общество, 25.01.2020
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант» 
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
Общество, 25.01.2020
Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Общество, 25.01.2020
По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 25.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ стартует кубок по уличному футболу
В Улан-Удэ стартует кубок по уличному футболу
Общество, 24.01.2020
Финал соревнований состоится 16 февраля
Читу ожидает чемпионат ДФО по тайскому боксу
Читу ожидает чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество, 24.01.2020
Планируется участие около 200 спортсменов
Бурятский вуз выберет себе талисман
Бурятский вуз выберет себе талисман
Общество, 24.01.2020
ВСГУТУ объявил о проведении конкурса по созданию талисмана университета
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по настольному теннису
В Иркутске состоится чемпионат Сибири по настольному теннису
Общество, 24.01.2020
Соревнования являются отборочными на чемпионат России
Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
Общество, 24.01.2020
Встреча прошла в преддверии 100-летия создания комсомольских организаций в Верхнеудинске
В Закаменском районе Бурятии началась зимняя спартакиада
В Закаменском районе Бурятии началась зимняя спартакиада
Общество, 24.01.2020
Спортсмены соревнуются в 8 дисциплинах
Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Общество, 24.01.2020
Он входит в топ-10 рейтинга уже третий год подряд
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Общество, 24.01.2020
В нём приняли участие почти 300 организаций из разных регионов страны
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Общество, 24.01.2020
Женская сборная региона стала победителем соревнований в Якутске

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^