Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований
Бурятские борцы Александр Богомоев и Мария Кузнецова стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин-2020», сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Александр Богомоев встретился в финале с Рамазаном Ферзалиевым и одержал победу со счётом 11:5. Мария Кузнецова в финале была сильнее спортсменки из Японии Мию Имаи. Мария завоевала «золото» со счетом 8:0.
Также на пьедестал поднялся Евгений Жербаев. Спортсмен завоевал бронзовую медаль соревнований.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин» проходил в Красноярске. До финальной схватки Богомоев и Кузнецова провели по три схватки, где одержали победу.
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
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