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Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»

Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также прошла в финал соревнований Мария Кузнецова 

Накануне, 23 января, в Красноярске начался 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин». Два спортсмена из Бурятии вчера вышли в финал соревнований.

Борец Александр Богомоев провёл три схватки с общим счётом 20:0 и вышел финал: в 1/8 финала он победил Тугсжаргала Эрденебата (Монголия) - 10:0, в 1/4 финала – Владимира Кудрина (Казахстан) - 7:0, в 1/2 финала - Абасгаджи Магомедова (Россия) - 3:0. В итоговом поединке он сразится с Рамазаном Ферзалиевым (Россия).

Финал пройдет сегодня, 24 января, вечером.  

Александр Богомоев выступает в весовой категории до 61 кг.  

В финал турнира прошла и спортсменка Мария Кузнецова (весовая категория до 65 кг). Девушка также одержала победу в трёх схватках. Ей предстоит в финале встретиться с Мию Имаи из Японии.

И сегодня, 24 января, вступают в борьбу за медали и другие представители региона, в том числе известная спортсменка Ирина Ологонова.  

спорт вольная борьба турнир
 
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