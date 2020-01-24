Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»



Накануне, 23 января, в Красноярске начался 31-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин». Два спортсмена из Бурятии вчера вышли в финал соревнований.



Борец Александр Богомоев провёл три схватки с общим счётом 20:0 и вышел финал: в 1/8 финала он победил Тугсжаргала Эрденебата (Монголия) - 10:0, в 1/4 финала – Владимира Кудрина (Казахстан) - 7:0, в 1/2 финала - Абасгаджи Магомедова (Россия) - 3:0. В итоговом поединке он сразится с Рамазаном Ферзалиевым (Россия).



Финал пройдет сегодня, 24 января, вечером.



Александр Богомоев выступает в весовой категории до 61 кг.



В финал турнира прошла и спортсменка Мария Кузнецова (весовая категория до 65 кг). Девушка также одержала победу в трёх схватках. Ей предстоит в финале встретиться с Мию Имаи из Японии.



И сегодня, 24 января, вступают в борьбу за медали и другие представители региона, в том числе известная спортсменка Ирина Ологонова.



