Жители Бурятии верят мошенникам из соцсетей

На днях жертвами аферистов стали пенсионерка и студентка



23 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась студентка одного из ссузов города. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества.



На её страничку в социальной сети пришло сообщение от имени родственника с просьбой занять денег. Девушка поверила и перечислила 6500 рублей на указанный счёт. Впоследствии выяснилось, что родственник с подобной просьбой не обращался.



За мошенничество возбуждено уголовное дело.



19 января пенсионерка из села Новая Брянь Заиграевского района получила сообщение на своей страничке в социальной сети от имени знакомой о том, что для начисления надбавки к пенсии необходимо сообщить данные банковской карты.



Когда женщина произвела указанные действия, с её счета были списаны около 19 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





