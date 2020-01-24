На днях жертвами аферистов стали пенсионерка и студентка
23 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась студентка одного из ссузов города. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества.
На её страничку в социальной сети пришло сообщение от имени родственника с просьбой занять денег. Девушка поверила и перечислила 6500 рублей на указанный счёт. Впоследствии выяснилось, что родственник с подобной просьбой не обращался.
За мошенничество возбуждено уголовное дело.
19 января пенсионерка из села Новая Брянь Заиграевского района получила сообщение на своей страничке в социальной сети от имени знакомой о том, что для начисления надбавки к пенсии необходимо сообщить данные банковской карты.
Когда женщина произвела указанные действия, с её счета были списаны около 19 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Жители Бурятии верят мошенникам из соцсетей
Общество, Фото:
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