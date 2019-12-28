В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и автограф-сессия
В Улан-Удэ состоится благотворительная акция «Спортсмены – детям Бурятии». Она пройдёт 30 декабря с 17 до 19 часов на площадке у фонтана культурно-торгового комплекса «Galaxy» по улице Балтахинова 15.
Во время акции планируется провести показательные выступления чемпионов округа, России и мира по гиревому спорту; автограф-сессию участников благотворительного календаря «Спортсмены – детям Бурятии»; концерт подопечных детей фонда «Здоровье Бурятии»; благотворительную ярмарку детских поделок. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ со ссылкой на фонд «Здоровье Бурятии».
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Спортсмены Бурятии проведут благотворительную акцию для детей
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