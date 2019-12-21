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В Бурятии состоялись занятия с офицерами

В Бурятии состоялись занятия с офицерами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После завершения теоретической части офицеры прошли комплексную проверку

В Бурятии на полигоне «Дивизионный» прошли инструкторско-методические и показные занятия в рамках организационных сборов с офицерами штабов воинских частей и соединений общевойскового объединения Восточного военного округа.

Для офицерского состава провели показные занятия по организации огневой подготовки и вождения боевых машин, с учётом последних изменений в нормативных документах.

Офицерам также были доведены вопросы всестороннего обеспечения занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности войск - в зимнем периоде обучения.

После завершения теоретической части они прошли комплексную проверку уровня практической и теоретической подготовки с выставлением оценок, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО
 
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