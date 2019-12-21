После завершения теоретической части офицеры прошли комплексную проверку
В Бурятии на полигоне «Дивизионный» прошли инструкторско-методические и показные занятия в рамках организационных сборов с офицерами штабов воинских частей и соединений общевойскового объединения Восточного военного округа.
Для офицерского состава провели показные занятия по организации огневой подготовки и вождения боевых машин, с учётом последних изменений в нормативных документах.
Офицерам также были доведены вопросы всестороннего обеспечения занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности войск - в зимнем периоде обучения.
После завершения теоретической части они прошли комплексную проверку уровня практической и теоретической подготовки с выставлением оценок, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии состоялись занятия с офицерами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ему грозит административный штраф
Идея экспозиции показать и объединить в одном пространстве произведения советских художников, раскрывающие трагические события в истории Великой Отечественной войны
Инспекторы уделяют внимание наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия
Мероприятие прошло в Колледже искусств имени Чайковского
Чемпионат мира по женскому боксу проходил в столице Бурятии осенью 2019 года
Поручение разработать соответствующий указ минздраву республики дал Алексей Цыденов
Синоптики обещают в городе небольшой снег
В соревнованиях участвуют силовики, спортсмены городских клубов и другие участники
От каждого вуза может участвовать только один фотограф
Благотворительное костюмированное мероприятие пройдёт на площади Ленина
В игре приняли участие команды Иволгинского района
Турнир станет отборочным на чемпионат и первенство Дальнего Востока
На занятиях они получат основы знания французского и английского языков
Принесённые подарки передадут детям с ограниченными возможностями здоровья
Победителей новогодних соревнований наградят денежными призами