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В Улан-Удэ откроется выставка «Вперёд, к Победе!»

В Улан-Удэ откроется выставка «Вперёд, к Победе!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Идея экспозиции показать и объединить в одном пространстве произведения советских художников, раскрывающие трагические события в истории Великой Отечественной войны

Национальный музей Бурятии в преддверии 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперёд, к Победе!». Выставка откроется 24 декабря в Художественном музее имени Сампилова.

- Концептуальная идея экспозиции показать и объединить в одном пространстве произведения советских художников разных поколений, раскрывающие легендарные и трагические события в истории Великой Отечественной войны, а также представить подлинные предметы с боевых действий под Москвой, - сообщили в пресс-службе музея.

В отдельном зале будет демонстрироваться монументальное полотно Ираклия Тоидзе «Выступление Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года», которое показывает героический парад 1941 года. Картина была написана в 1949 году. Здесь также представлен знаменитый плакат, созданный Ираклием Тоидзе в первые дни войны, «Родина-мать зовёт!».

- Военный парад 1941 года в Москве стал одной из самых ярких страниц истории нашей Родины и истории Великой Отечественной войны. Эффект от проведения самого короткого в истории Вооружённых сил парада сравнивали с успешно проведённой фронтовой операцией. Как писали американские газеты, «организация в Москве обычного, традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, показала всему миру, что Москва стоит и будет стоять непобедимо», - отметили в музее.

На экспозиции будет демонстрироваться документальный фильм о параде и первом контрнаступлении «Разгром немецких войск под Москвой», получивший в 1943 году американскую кинопремию «Оскар».

В следующем зале будут выставлены произведения советских художников разных поколений, которые отражают видение военных событий глазами участников боевых действий, подростков, испытавших все ужасы и тяготы войны. А также будут показаны подлинные предметы военного времени из фондов музея истории Бурятии.


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