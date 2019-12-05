В Бурятии детсад закрыли из-за холода, несмотря на недавний капремонт





Сегодня на популярной странице ves_ulan_ude появилось обращение жительницы села Кырен Тункинского района к районным и республиканским властям. Женщина жалуется, что Кыренский детсад закрыли из-за отсутствия тепла, несмотря на то, что совсем недавно в учреждении провели капитальный ремонт на 7,5 миллионов рублей.По мнению родительницы, дети, посещающие многострадальный детсад, который постоянно закрывают то из-за ремонта, то из-за холода, стали «заложниками чиновничьего недогляда». Также она отметила, что заведующая, при которой проводился ремонт, уволилась.- Мы родители многострадального Кыренского детского сада, возмущены и доведены до предела тем, что наш сад снова закрыт из-за отсутствия тепла. Летом этого года в четвёрке был проведён капитальный ремонт на сумму более 7,5 миллионов рублей, к сожалению нужного эффекта, от ремонта нет! Мы устали от того что сад третий год закрывают то из-за ремонта, то из-за отсутствия тепла. Наши дети стали заложниками чиновничьего недогляда, всех нас в РУО уверяли, что будет тепло, но мы это тепло так и не почувствовали. Заведующая, которая приняла данный ремонт, уволилась, кто ответит за страдания наших детей? Сколько это будет продолжаться и куда смотрят Районная и Республиканская власть???!!! - пишет родительница ().