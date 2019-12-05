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В Бурятии детсад закрыли из-за холода, несмотря на недавний капремонт

В Бурятии детсад закрыли из-за холода, несмотря на недавний капремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители считают, что их дети стали «заложниками чиновничьего недогляда»

Сегодня на популярной странице ves_ulan_ude появилось обращение жительницы села Кырен Тункинского района к районным и республиканским властям. Женщина жалуется, что Кыренский детсад закрыли из-за отсутствия тепла, несмотря на то, что совсем недавно в учреждении провели капитальный ремонт на 7,5 миллионов рублей.

По мнению родительницы, дети, посещающие многострадальный детсад, который постоянно закрывают то из-за ремонта, то из-за холода, стали «заложниками чиновничьего недогляда». Также она отметила, что заведующая, при которой проводился ремонт, уволилась.

- Мы родители многострадального Кыренского детского сада, возмущены и доведены до предела тем, что наш сад снова закрыт из-за отсутствия тепла. Летом этого года в четвёрке был проведён капитальный ремонт на сумму более 7,5 миллионов рублей, к сожалению нужного эффекта, от ремонта нет! Мы устали от того что сад третий год закрывают то из-за ремонта, то из-за отсутствия тепла. Наши дети стали заложниками чиновничьего недогляда, всех нас в РУО уверяли, что будет тепло, но мы это тепло так и не почувствовали. Заведующая, которая приняла данный ремонт, уволилась, кто ответит за страдания наших детей? Сколько это будет продолжаться и куда смотрят Районная и Республиканская власть???!!! - пишет родительница (орфография сохранена).



Проблема с качеством отопления в учреждениях стала особенно актуальной после разразившегося скандала вокруг детского сада «Колосок», который находится в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре в соцсетях появилось видео, на котором дети играют в детсаду в куртках и шапках, температура составляла около 10 градусов. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет России, поручив территориальному органу проверить руководителей учреждения и местные органы власти. В итоге «Колосок» закрыли на три месяца по решению суда.

Затем глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании поручил министерствам проверить качество отопления, а на днях глава поставил под сомнение доклад министра образования республики о нарушении температурного режима лишь в одной школе города. Глава потребовал установить систему мониторинга. 

Недавно управление Роспотребнадзора по Бурятии запустило «горячую линию» по соблюдению температурного режима в детсадах, школах, лечебно-профилактических и социальных учреждениях республики. В случае несоответствия температуры обращаться по телефону: 8 (3012) 41-02-88.
детские сады
 
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