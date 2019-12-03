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Глава Бурятии не поверил министру образования

Глава Бурятии не поверил министру образования
Власть, 
Алексей Цыденов поставил под сомнение отчёт о том, что холодно только в одной школе

Сообщить о низкой температуре в школах и детских садах напрямую в министерство образование республики сможет каждый житель Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

- До конца недели на сайте ведомства появится отдельная рубрика по приёму сообщений о нарушениях. Мониторинг температурного режима в образовательных учреждениях будет проводиться с участием родителей и общественных организаций, - написал Алексей Фишев на своей странице в Instagram.

Также он опубликовал видео из школы в селе Нестерово Прибайкальского района, где глава республики был с рабочим визитом. Алексей Цыденов проверил температуру в классе и сказал, что в кабинете прохладно. Кроме того, опубликован фрагмент с совещания, на котором министр образования Бурятии Баир Жалсанов отчитывается по температурам в школах республики. По его данным, холодно только в одном образовательном учреждении.

- Ну, вот не верю я, что у нас только в одной школе по всей республике были проблемы. Вот мы с вами съездили, даже в отремонтированной школе 17 градусов было, - сказал Алексей Цыденов.

- Да, но официальные доклады муниципальных образований… - пытался аргументировать Баир Жалсанов.

- Ко всем главам районов, отчёты делаем не для того, чтобы там кого-то поругать, а для того, чтобы самим понять, что у нас происходит. Установите систему мониторинга, поспрашивайте родителей, нам нужно понимать реальное положение дел, - подытожил глава региона. 



По требованиям СанПиН в детском саду температура должна составлять +21+23, в школе - +18+24, в учреждениях дополнительного образования - +20+22, проф.образования - +18+20.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе закрыли на три месяца детский сад «Колосок» в Тарбагатайском районе Бурятии. В группе дети ходили куртках и шапках. Температура в образовательном учреждении составляла +13 градусов. 
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