Глава Бурятии не поверил министру образования





Сообщить о низкой температуре в школах и детских садах напрямую в министерство образование республики сможет каждый житель Бурятии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.- До конца недели на сайте ведомства появится отдельная рубрика по приёму сообщений о нарушениях. Мониторинг температурного режима в образовательных учреждениях будет проводиться с участием родителей и общественных организаций, - написал Алексей Фишев на своей странице в Instagram.Также он опубликовал видео из школы в селе Нестерово Прибайкальского района, где глава республики был с рабочим визитом. Алексей Цыденов проверил температуру в классе и сказал, что в кабинете прохладно. Кроме того, опубликован фрагмент с совещания, на котором министр образования Бурятии Баир Жалсанов отчитывается по температурам в школах республики. По его данным, холодно только в одном образовательном учреждении.- Ну, вот не верю я, что у нас только в одной школе по всей республике были проблемы. Вот мы с вами съездили, даже в отремонтированной школе 17 градусов было, - сказал Алексей Цыденов.- Да, но официальные доклады муниципальных образований… - пытался аргументировать Баир Жалсанов.- Ко всем главам районов, отчёты делаем не для того, чтобы там кого-то поругать, а для того, чтобы самим понять, что у нас происходит. Установите систему мониторинга, поспрашивайте родителей, нам нужно понимать реальное положение дел, - подытожил глава региона.