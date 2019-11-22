Проверять будут не только руководителей детсада, но и органы власти района
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по детскому саду в Бурятии, где дети ходили в куртках и шапках. Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Нижний Саянтуй в детском саду «Колосок» дети играли в помещении в верхней одежде. Температура в здании не поднималась выше 10 градусов тепла.
- Несмотря на то, что дети замерзали, руководство учреждения не принимало никаких дополнительных мер к исправлению ситуации. По данному факту следственным управлением СК по Бурятии незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Председатель Следственного комитета поручил руководству местного следственного управления тщательно установить все обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям не только руководства детского сада, но и при наличии достаточных оснований – должностных лиц органов власти, которые не отреагировали на существующую проблему использования непригодного помещения для детсада.
В комитете по образованию Тарбагатайского района «Байкал-Daily» ранее поясняли, что детсад отапливается электрокотлами. Вечером в понедельник было плановое отключение электроэнергии. В комитете заверили, что родители были уведомлены об отключении электроэнергии, и массового приёма детей не было. А те, кто всё же привёл своих детей в садик, знали, что в группе низкая температура, пояснили в комитете по образованию.
Кроме того, в комитете уверили, что изображённый на видео термометр уличный, а не комнатный, и он был установлен самостоятельно.
Следственный комитет России взялся за детсад с мёрзнущими детьми в Бурятии
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