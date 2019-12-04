В Бурятии открыли «горячую линию» по температуре в детсадах и школах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии запустило «горячую линию» по соблюдению температурного режима в детсадах, школах, лечебно-профилактических и социальных учреждениях республики.
В случае несоответствия температуры в помещениях учреждений требованиям санитарных норм и правил родителей и представителей общественных организаций просят обращаться по телефону: 8 (3012) 41-02-88.
- Обращаем внимание на обязанность руководителей предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности обеспечить соблюдение требований санитарных норм и правил к температурному режиму в помещениях объектов социальной инфраструктуры, - предупреждают в Роспотребнадзоре.
В игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций температура должна быть 21-23°С; в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций - 19-20°С; в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций - 18-24°С; в палатах лечебно-профилактических учреждений - 20-26°С. Температура не ниже 20°С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в жилых комнатах организаций социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 20-22°С.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов поставил под сомнение доклад министра образования республики о нарушении температурного режима лишь в одной школе города. Глава потребовал установить систему мониторинга.
На прошлом неделе решением суда была приостановлена на три месяца деятельность детского сада «Колосок» в Тарбагатайском районе. Температура в группах не превышала 14 градусов тепла.